Duque inicia "diálogo social" en una Colombia que aún protesta

Desde que Duque convocó a una "conversación nacional", después de una violenta jornada de manifestaciones en Bogotá, no ha invitado directamente a participar a los promotores de las protestas y dijo que debatirán "reformas" sobre su política social

El presidente Iván Duque dio inicio este domingo a un "diálogo social" en respuesta a protestas contra su gobierno comenzadas el jueves, aunque los promotores de las manifestaciones no participarán en esas conversaciones y llamaron a una nueva "gran marcha".

Las conversaciones empezaron hacia las 15H00 (20H00 GMT) en la sede presidencial con 24 alcaldes electos, que asumirán su cargo en enero, entre ellos los de Bogotá, Medellín y Cali, opositores al gobierno de derecha.

"Creo que esta conversación que abrimos hoy tiene que servirnos para ordenar nuestras acciones, y no voy a escatimar un solo minuto en que este trabajo con ustedes sea además una de las piezas principales de nuestro país en los próximos años", dijo Duque.

Durante el encuentro, que fue adelantado tres días mientras proseguían las marchas, se trataron temas de educación, salud, infraestructura, paz, medio ambiente y lucha contra el narcotráfico y la corrupción, según la presidencia.

"Evaluamos la coyuntura y necesidades urgentes de municipios y ciudades, y los planes que tienen", agregó el mandatario, quien más tarde se reunirá con gobernadores electos en medio de protestas contra sus políticas sociales, económicas y de seguridad.

El presidente, que el jueves afrontó las marchas más multitudinarias de los últimos años, nombró al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, como coordinador nacional de las pláticas.

Molano explicó que hasta el 15 de marzo los colombianos podrán presentar propuestas "en espacios de participación" que girarán en torno a cinco temas, que coinciden con algunos de los reclamos de los marchantes: crecimiento con equidad de la economía, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la educación pública, paz y medioambiente.

Al término del encuentro, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, cuestionó el enfoque de la conversación y pidió al presidente dialogar con los manifestantes. "El diálogo no es para explicar con más profundidad las políticas gubernamentales y comunicarlas mejor, no, el diálogo tiene que ser para con humildad reconocer errores, hacer cambios y hacer concesiones, de lo contrario no va a ser un diálogo que lleve a nada concreto sino a más frustraciones".

Desde que Duque convocó a una "conversación nacional" el viernes, un día después de una violenta jornada de manifestaciones en Bogotá, no ha invitado directamente a participar a los promotores de las protestas del 21 de noviembre y ha dicho que los diálogos debatirán "reformas" sobre su política social.

- Nueva "gran marcha" -

A la par que avanzaba el diálogo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a nuevas movilizaciones contra el gobierno por no haber "resuelto en concreto ninguno de los motivos" de las protestas que iniciaron el jueves y que siguen hasta ahora pero con jóvenes espontáneos como protagonistas.

Por eso invitaron el lunes a una "gran marcha" nacional que coincide con las actividades para conmemorar el día internacional de la no violencia contra las mujeres y con un cacerolazo del sindicato de profesores de instituciones públicas.

Para esa jornada Duque tiene previsto reunirse con la Comisión Nacional de Concertación Laboral, que agrupa a representantes del gobierno, patrones y empleados, y a lo largo de la semana con otros "sectores sociales".

Pero Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, aseguró que esa instancia no representa a las centrales obreras, que en octubre llamaron al paro nacional del 21 de noviembre al que después se sumaron estudiantes, indígenas, partidos opositores y artistas.

Los sindicatos obreros se habían deslindado de las manifestaciones surgidas de la gran huelga, que este domingo se mantenían en Bogotá, Cali y Medellín, aunque con menor afluencia.

En la capital decenas de personas hicieron un plantón al frente del hospital donde está ingresado en estado crítico un menor de 17 años tras una agresión de la policía durante una protesta pacífica. Y algunos centenares protestaron en zonas del norte y el centro con cacerolazos y montados en bicicleta.

El descontento contra Duque tiene un abanico de reclamos. Las centrales obreras rechazan supuestas iniciativas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y las pensiones. Los estudiantes reclaman más recursos para la educación pública, y los indígenas exigen protección tras el asesinato de decenas de ellos desde que Duque asumió el poder en agosto de 2018.

Todos cuestionan el asesinato de líderes sociales y el intento de modificar el pacto de paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla FARC, que también ha participado en las movilizaciones y celebra este domingo el tercer aniversario de los acuerdos.

Con un crecimiento económico superior al promedio regional, la cuarta economía latinoamericana presenta altos índices de desigualdad y desempleo.

