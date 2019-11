"El papa es más interesante que Bergoglio", dice argentino en filme de Netflix

Anuncios Lee mas

Juan Minujín desconocía buena parte del pasado del papa Francisco, de cuando Jorge Bergoglio era un joven enamorado, aún lejos del púlpito. La primera referencia que le viene a este actor argentino es el "cuestionado" pasado del ahora papa por su relación con la dictadura.

Minujín no se considera una persona muy religiosa, pero se puso a estudiar sobre el pontífice cuando el brasileño Fernando Meirelles lo llamó para interpretar sus años mozos en "Los dos papas", el filme de Netflix que explora diálogos imaginarios entre el papa Benedicto XVI y Bergoglio antes de que abandonara su pontificado.

A continuación, fragmentos de una entrevista de Minujín con la AFP.

R: Una sensación ambivalente, porque Bergoglio tiene un 'background' (pasado) que fue muy cuestionado por alguna gente en Argentina por situaciones polémicas con lo cual para todos en el país fue un poco una grata sorpresa el giro que fue dando cuando asumió el papado, y tomó una agenda internacional muy interesante e importante, dando una voz a la inequidad, a la pobreza, (contra) gobiernos autoritarios, refugiados, inmigrantes, cambio climático. En ese sentido creo que el papa es mucho más interesante que Bergoglio.

R: No soy una persona religiosa, entonces tuve que investigar por un lado, la religión, la formación jesuística que tuvo Bergoglio, no conocía que estudiaba lírica, que estaba enamorado de una chica, cuando fue llamado de fe. Conocía este devenir en los años 70 con la dictadura militar y después me adentré mucho más en su agenda como papa, como Francisco, que la valoro mucho, (...) que me parece que le ha dado un cambio a la mirada de la iglesia.

R: A Hopkins lo conocí después, una vez ya estrenada la película. Con Jonathan sí, me volaron a Londres una semana donde trabajé unos días con él, con Fernando, con la coach de acentos para grabar una referencia de acento argentino para sus diálogos, conocerlo, charlar. Después en Argentina compartimos muchos las locaciones porque muchas veces grabábamos en la misma locación, trabamos una amistad, fuimos a comer. Es un actor que admiro mucho, sentí mucha afinidad.

R: Ha sido una película muy interesante, muy intensa y con un resultado extraordinario, era un guión muy bien escrito, que tenía la dificultad de ser una película dinámica y no una cosa teatral de dos señores hablando y creo que Meirelles lo logró, es una película con mucho humor, divertida, donde la audiencia tiene la oportunidad de ver el lado más humano de estos dos personajes.

R: Soy fan de Fernando, soy un admirador de todas sus películas (...). Ojalá tenga nominaciones porque las merece mucho.

