Con la serie "Servant", Night Shyamalan pone su sello al servicio de Apple TV+

Nueva York (AFP)

El director M. Night Shyamalan presenta en Apple TV+ "Servant", una serie con la atmósfera poco convencional y terrorífica que caracteriza a sus producciones y que podría convertirse en la primera que marque el estilo de la nueva plataforma.

El director de "Sexto sentido", "Glass" y "El protegido" no oculta sus ambiciones para esta serie cuyos primeros tres episodios estarán disponibles el 28 de noviembre, mientras el resto recién se pondrá en línea, como a la vieja usanza, el 17 enero.

Por el momento solo se han rodado 10 episodios, pero Night Shyamalan prevé que serán 60, con una conclusión ya en mente.

"Cuando pensamos en series, ¿cuántas son excelentes desde el primer episodio hasta el último?, ¿podemos encontrar diez? No estoy seguro", dijo durante una mesa redonda con periodistas en Nueva York.

"Es porque hay mucho contenido (disponible), de velocidad, y 'no sabemos a dónde vamos, si funciona, ¡continuamos!' No, no es así como se cuenta una historia".

Cuando Apple TV+ busca ganarle terreno a Netflix y Disney+, que proponen una oferta de series más variada que nunca, Night Shyamalan quiere diferenciarse por su experiencia. "Estoy apostando por el sushi", dice, comparándose con un chef del famoso plato japonés.

El también productor y guionista estadounidense de origen indio se presenta como un artesano de la imagen, capaz de crear desde cero universos inmediatamente identificables, como los de "Sexto sentido" o "La aldea", que le han valido el reconocimiento mundial.

"Si muevo la cámara a esa velocidad, en ese momento, con esa luz, con ese ángulo, se refleja y lo sientes, así que cuando ofreces 500 series pero una sola está hecha con esa integridad, vas a detenerte" en ella, dice.

- "Trauma oculto" -

Aunque habitualmente es el guionista de sus películas, lo que otorga una enorme libertad, en este caso Night Shyamalan no se encarga del guión de "Servant", que firma en su lugar el británico Tony Basgallop.

"Es raro que me llegue algo que coincida" con mi visión, dice Shyamalan. "Siempre puedo reformarlo, pero esto encajaba naturalmente en mi mundo".

Productor ejecutivo y director de dos episodios, generó de entrada su atmósfera predilecta, sofocante, marcada por un tono de gravedad permanente y apoyada sobre una música que exuda ansiedad y un trabajo a media luz.

En el centro de la historia, una pareja, Dorothy y Sean, devastada por la muerte de su bebé, un evento que la madre no acepta y que la lleva a hacer de su hogar el escenario perfecto de la negación.

Es entonces cuando entra en escena Leanne, contratada como niñera de un niño que ya no está, contribuyendo a esta confusión hasta el punto de llevarla mucho más lejos de lo que nadie podría haber imaginado.

Mientras avanza lentamente la trama, la serie logra mantener al espectador en vilo con su tensión subyacente y sus personajes a veces inquietantes, a veces tranquilizadores.

"Traté de encontrar un equilibrio entre ser espeluznante, perturbadora y a la vez accesible", dijo Nell Tiger Free, quien encarna a Leanne. "Porque quieres (...) sentir algo por ella".

Otro elemento distintivo es que todo transcurre en una casa de una ciudad de Filadelfia -de donde proviene el director-, evocando al teatro. "Yo tengo más la impresión de estar en un escenario que en un set de filmación", dice Toby Kebbell, quien interpreta al esposo, Sean.

Tanto a Night Shyamalan como a Tony Basgallop les gusta "contar historias un poco inquietantes, que no siempre son fáciles", dice este último.

"Uno está entretenido, pero hay algo más oscuro debajo", complementa el director, que vuelve a sumergirse en una historia que bordea lo sobrenatural, un tema que le apasiona. "Se trata un trauma oculto que se está tratando de manejar".

Más que otras series lanzadas este mes para el debut de Apple TV+, "Servant" podría ayudar a definir el estilo de la nueva plataforma, imprimiéndole una originalidad como la que ha contribuido durante mucho tiempo al éxito de los productos de Apple.

"Incluso antes de que Apple se lanzara al streaming, yo pensaba que si pudiera hacer una serie para alguna (plataforma) y así ayudar a definirla, sería un sueño", dice Night Shyamalan.

