Secretario de Energía de EEUU dice que Trump es el "elegido" de Dios

Washington (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba bromeando cuando recientemente se autoproclamó el "elegido", pero al menos un miembro de su gabinete cree que Dios ordenó el controvertido mandato del multimillonario.

"Usted no llegó aquí sin la bendición de Dios", dijo a Fox News el secretario saliente de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, rival de Trump en 2016, al recordar una conversación reciente con el presidente centrada en la fe.

"Sé que hay personas que dicen que usted dijo que era el elegido. Y yo digo, 'Usted lo es'", agregó Perry, un cristiano devoto.

"Le dije que si uno es un cristiano creyente entiende el plan de Dios para las personas que nos gobiernan y juzgan en este planeta, en nuestro gobierno".

Los comentarios, emitidos el domingo, se producen cuando el presidente enfrenta un probable juicio político impulsado por la Cámara de Representantes liderada por los demócratas por presunto abuso de poder al condicionar ayuda militar a Ucrania y una reunión en la Casa Blanca con su presidente si Kiev se comprometía a investigar a sus rivales políticos.

Perry está en medio del escándalo como uno de los colaboradores de Trump que presionó a Kiev para que lanzara la investigación sobre el exvicepresidente demócrata Joe Biden, potencial candidato en los comicios de 2020.

Trump anunció en octubre que Perry dejará su cargo a fin de año.

Pocos estadounidenses, incluidos los defensores más leales de Trump, lo ven como un presidente o una persona de moral impecable.

El propio Perry atacó al presidente cuando aún era candidato en 2015 considerándolo un "cáncer para el conservadurismo".

El Perry de 2019, cuatro años mayor y aparentemente más inclinado al perdón, aludió a personajes del Antiguo Testamento como ejemplos de líderes falibles bendecidos por la gracia de Dios.

"Dios usó personas imperfectas a lo largo de la historia", dijo Perry. "El rey David no era perfecto. Saúl no era perfecto. Salomón no era perfecto".

Perry sugirió que la providencia de Dios no estaba dirigida solo a Trump, sino también a su predecesor demócrata. "Barack Obama no llegó a ser el presidente de Estados Unidos sin ser ordenado por Dios. Tampoco Donald Trump", dijo.

En agosto, Trump estaba hablando con los periodistas en la Casa Blanca sobre sus negociaciones comerciales con China cuando hizo una pausa, giró la cabeza hacia el cielo, y dijo: "Yo soy el elegido".

Dos días después, tuiteó que los periodistas "sabían que estaba bromeando (y) siendo sarcástico".

Perry dijo que esperaba que Trump sorteara el proceso de juicio político y evitara la destitución. "Es un individuo extraordinario", aseguró.

