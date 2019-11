Real Madrid, Tottenham y City también pisan los octavos de Champions

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El Real Madrid, que empató 2-2 con el PSG pero al que le valió el 1-1 entre el Galatasaray y el Brujas, el vigente subcampeón Tottenham y el Manchester City lograron la clasificación para octavos de Champions, este martes en la penúltima jornada de la fase de grupos.

En el Santiago Bernabéu, en el choque de trenes del grupo A, el PSG consiguió un empate que le vale para certificar la primera plaza.

En un duelo vibrante, Karim Benzema abrió el marcador aprovechando un rebote en el palo (17) y repitió de cabeza (79). Pero el PSG despertó e igualó gracias a Kylian Mbappé, que aprovechó un error de coordinación entre Thibaut Courtois y Raphael Varane (81), antes de que Pablo Sarabia pusiera el empate (83) con un escuadrazo.

- Doblete de Kane en el regreso de 'Mou' -

"Ha sido una noche especial con un rival muy fuerte, el equipo ha dado todo y encajamos dos goles al final, pero fue un buen partido para nosotros y estamos en el buen camino", dijo Benzema.

Tras una primera parte espectacular del Real Madrid, con su antiguo arquero Keylor Navas evitando una goleada, al filo del descanso llegó la polémica del partido cuando el árbitro (44) pitó un penal a favor del PSG que anuló acto seguido tras consultar con el VAR.

"Hubo algunas situaciones extrañas con el VAR, penal o no... Peor no jugamos nuestro mejor partido. No empezamos con la mentalidad necesaria, la confianza y el coraje. Tenemos mucho que mejorar", dijo el técnico del PSG Thomas Tuchel.

Finalista de la Champions el año pasado, el Tottenham certificó su pase a octavos con una excepcional remontada, de 0-2 a 4-2 en poco más de 30 minutos ante el Olympiakos, en su estadio en el regreso de Jose Mourinho a la máxima competición continental, tras hacerse cargo del equipo la semana pasada.

"Había que mantener la calma con el balón, no precipitarse, teníamos 45 minutos. Salimos queriendo ser más libres y divertirnos, fue lo que hicimos", declaró Harry Kane, autor de un doblete en la remontada.

- Lewandowski, ¡qué exhibición! -

En el otro partido de la llave B el ya clasificado Bayern Múnich pasó por encima del Estrella Roja (6-0) en una exhibición de Robert Lewandowski, autor de cuatro goles en 15 minutos, un récord en la máxima competición europea.

"Lo más importante es que jugamos muy bien, en defensa y en ataque", afirmó el héroe de la noche a la cadena Sky. "También estoy feliz cuando no marco y ganamos", añadió.

Además, el City, campeón inglés, también cumplió con el mínimo de jugar la primavera europea, aunque solo pudo empatar 1-1 en su estadio ante el correoso Shakhtar Donetsk.

Aunque Manor Solomon (69) respondió al tanto local de Ilkay Gündogan (56), este resultado permite a los Citizens asegurar la primera plaza del grupo C con 11 puntos, 5 más que su adversario del día, segundo.

- Dybala, un golazo -

En el otro partido de la llave el Atalanta venció 2-0 al Dinamo de Zagreb con goles del colombiano Luis Muriel (27, penal) y del argentino Papu Gómez (47).

Ucranianos, italianos y croatas se jugarán la segunda plaza en la última fecha, el 11 de diciembre, con ventaja para el Shakhtar, que clasificará si vence al Atalanta.

Finalmente en la llave D el ya clasificado Juventus certificó el primer puesto al ganar 1-0 al Atlético, que se jugará el billete en la última jornada en su duelo ante el Lokomotiv.

Un genial lanzamiento directo de falta del talentoso volante argentino Paulo Dybala en los estertores de la primera parte (45+2) fue suficiente para dejar los tres puntos en el Juventus Stadium.

El choque deparó el regreso del astro luso Cristiano Ronaldo, que en las últimas semanas ha arrastrado molestias en una rodilla. No mostró su mejor versión.

El Atlético queda con 7 puntos, por los 6 del Bayer Leverkusen, que se impuso horas antes en Moscú (2-0), y que también tiene opciones de avanzar a octavos.

© 2019 AFP