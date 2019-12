Bolsonaro respalda a ministro criticado por evocar decreto de la dictadura

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó no tener "ningún problema" en que su ministro de Economía, Paulo Guedes, evocara la posibilidad de reeditar en caso de revueltas populares un decreto de la dictadura militar (1964-1985) que eliminó garantías constitucionales.

Bolsonaro reconoció en una entrevista con la cadena de televisión Record el lunes por la noche que le "pidieron la cabeza de Paulo Guedes" por haber mencionado el AI-5 (Acta Institucional número 5), que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales.

"No veo por qué tanta presión a causa de eso", afirmó Bolsonaro.

"Citar el AI-5, que existía en la Constitución pasada, no veo en eso ningún problema", agregó.

Guedes evocó hace una semana en una rueda de prensa en Estados Unidos la posibilidad de reeditar ese decreto, en caso de que la ola de descontento social en otros países de América Latina llegara a Brasil y los brasileños saliesen a "destruir las calles".

Por temor de disturbios, Bolsonaro le pidió incluso al ministro moderar el ritmo de ciertas reformas promercado.

La declaración de Guedes fue criticada por líderes del Legislativo y del poder Judicial, entre otros.

Antes de Guedes, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, había afirmado que el AI-5 podría ser una herramienta del gobierno para responder a una supuesta radicalización de la izquierda.

Para Bolsonaro, tanto su hijo como Guedes hablaron "en un contexto de que Brasil degenere para algo parecido como el terrorismo como ocurrió en Chile", según su definición de los enfrentamientos acaecidos durante las protestas en ese país.

Bolsonaro dijo en la entrevista que su mayor acierto en su primer año de gobierno fue la elección de sus ministros, y sostuvo que no cometió ningún error en los once meses que lleva al frente del Ejecutivo. "No vi errores en el gobierno; si tuvimos, fueron pequeñas fallas, uno se disculpa y sigue", declaró.

© 2019 AFP