El clima, el otro tema candente en las elecciones británicas

Sue Shanks, concejala del Partido Verde en Brighton and Hove, reparte propaganda electoral para los comicios legislativos británicos el 29 de noviembre de 2019 en Brighton

Anuncios Lee mas

The City of Brighton and Hove (Reino Unido) (AFP)

En la ciudad costera de Brighton and Hove, en el sur de Inglaterra, con gran número de votantes ecologistas, las legislativas británicas de la próxima semana se centran tanto en el cambio climático como en el Brexit.

"Es el único tema real (...) todo lo demás es teoría", afirma Mike Pelton, de 60 años y votante de los Verdes mientras habla con el candidato local del partido. "Lo he ido gritando por los bares desde hace tiempo a todo el que quiera escucharme", agrega.

Esta ciudad, compuesta por dos localidades reunidas y tres circunscripciones electorales, es un bastión ecologista de larga data.

Sus votantes eligieron a la primera y única diputada ecologista del país en las tres últimas elecciones legislativas y su ayuntamiento tiene más concejales verdes que cualquier otro.

Pero a medida que la emergencia climática se hace más evidente y activistas como la adolescente sueca Greta Thunberg ganan renombre mundial, la preocupación por el medio ambiente ha empezado a extenderse al resto del país.

Así, ante el creciente interés de los electores, otros partidos políticos prometen un amplio abanico de medias ecológicas en la campaña para las elecciones del 12 de diciembre, comprometiéndose a plantar cientos de miles de árboles o a alcanzar la neutralidad de carbono lo antes posible.

Sus líderes también han intentado dorar sus imágenes con visitas a fábricas de coches eléctricos, instalaciones de turbinas eólicas y obras de construcción de viviendas ecológicas.

El medio ambiente es ahora "una cuestión electoral principal importante como nunca antes habíamos visto", dice Dave Timms, responsable de la oenegé Amigos de la Tierra.

Pero, en su opinión, "todos los políticos no responden del mismo modo" a esta "crisis" ecológica.

- "Conversa convencida" -

El canal de televisión británico Channel 4 difundió la semana pasada el primer debate electoral entre los líderes de los principales partidos exclusivamente dedicado a la emergencia climática. Pero algunos, como el primer ministro conservador Boris Johnson, brillaron por su ausencia.

Y los líderes de otras formaciones fueron criticados por proponer políticas demasiado tímidas para la magnitud del problema.

"La cuestión climática es enorme y no me parece que esté lo suficientemente alto en sus prioridades", dice a la AFP un votante de Hove, de 38 años, que prefiere no dar su nombre.

"Basta ya de solo hablar, tenemos que tomar medidas reales", agrega.

Con una línea política clara, el Partido Verde espera atraer a los electores preocupados por el estado del planeta.

Ollie Sykes, candidato de la formación en Hove, explica que un elector comparó recientemente a los Verdes con la empresa de tecnología Apple: raro y demasiado especializado hace 30 años, pero ahora esencial y dirigido al gran público.

"Obviamente aplaudimos las políticas verdes vengan de donde vengan", dice Sykes a la AFP. "Pero me preocupa hasta qué punto el compromiso de otros partidos sobre este tema es sincero", agrega.

Algunos votantes, como Nicole Mamane, de 51 años, han optado por la opción genuina.

"No soy la típica votante de los Verdes (...) pero sí una conversa convencida", afirma esta mujer que antes votaba a otras formaciones pero esta vez lo ha hecho ya por los ecologistas, mediante el voto por correo.

"Lo hice con todo el corazón", afirma.

Por su parte, la exlaborista Celia Godsall, jubilada, afirma que se acercó al partido animada por su nieta de ocho años.

"Empecé participando cada vez más y ahora estoy ayudando en la campaña", afirma mientras va puerta por puerta pidiendo el voto.

A nivel nacional, los Verdes llegaron a un pacto electoral antibrexit con el centrista Partido Liberaldemócrata y los nacionalistas galeses del Plaid Cymru en 59 de las 650 circunscripciones del país. En diez de ellas, incluida una de las tres en Brighton and Hove, se presenta un candidato ecologista.

Y es que, aunque la crisis climática gane peso, el Brexit sigue siendo el gran tema de estas elecciones.

"El medio ambiente atrae cada vez más atención pero me parece que el Brexit sigue ocupando todo el espacio", lamenta Sue Sanks, de 64 años, concejal ecologista de Brighton.

© 2019 AFP