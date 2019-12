Robert Redford, homenajeado en el Festival de Cine de Marrakech

Anuncios Lee mas

Marrakech (Marruecos) (AFP)

El actor, director y productor de cine estadounidense Robert Redford recibió este viernes en el Festival de Cine de Marrakech un premio de honor a toda su carrera, en medio de una ensordecedora ovación.

"La última vez que estuve en Marrakech fue en 2001, por el rodaje de Spy Game, y sienta bien estar de vuelta", declaró el actor de 83 años, invitado estrella en la 18ª edición del Festival de Cine de la ciudad marroquí, un año después del legendario dúo que formaron Martin Scorsese y Robert De Niro.

"Vengo de una familia de cuentistas y, de niño, me quedaba maravillado al oír 'érase una vez'", explicó Redford. "Las historias nos cautivan, nos provocan, nos inspiran y, por último, pueden conectarnos los unos a los otros", agregó, entre los aplausos del público.

"Hoy, vivimos en un mundo complejo, donde parecen prevalecer las tinieblas [...] es por eso que creé el Instituto de Sundance, para apoyar las voces independientes que no encontraban su lugar en la cultura dominante", destacó, sonriendo abiertamente.

Redford fue galardonado con un premio que le entregaron la directora francesa Rebecca Zlotowski y la actriz francoitaliana Chiara Mastroianni.

Redford ha participado en más de 70 papeles en películas tan famosas como "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Dos hombres y un destino" en España, 1969), o "The way we were" ("Tal como éramos", "Nuestros años felices", 1973), "El golpe" (1973) o "Cuando todo está perdido" (2013).

En 2002, recibió el Óscar de Honor de la Academia por el conjunto de su carrera y su apoyo "a los directores innovadores e independientes".

En 1980 creó el Instituto de Sundance, encargado de formar a jóvenes directores y, un año después, el Festival de Sundance, en las montañas de Utah (oeste de Estados Unidos), donde se instaló en los años 1960.

Cineastas como Steven Soderbergh y Quentin Tarantino dieron sus primeros pasos en ese festival, que se ha convertido en uno de los más importantes del país.

© 2019 AFP