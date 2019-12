Michelle Obama visita Vietnam para promover educación de las adolescentes

Michelle Obama junto a escolares vietnamitas, en Long An, el 9 de diciembre de 2019

Can Giuoc (Vietnam) (AFP)

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la oscarizada actriz, Julia Roberts, visitaron el lunes un instituto en Vietnam para promover la educación de las adolescentes.

Cuando se le da acceso a la escuela a una adolescente "le estáis dando poder, una voz y la oportunidad de mejorar su vida, la de su familia y la de su comunidad", declaró la ex First Lady en el instituto Can Giuoc (sur).

Desde que su marido dejó la Casa Blanca, Michelle Obama, de 55 años, ha hecho de la educación de las adolescentes su caballo de batalla, a través de la fundación Obama.

Más de 98 millones de adolescentes en el mundo no van a la escuela, según los datos de la organización.

En términos de educación, Vietnam supera a sus vecinos con una tasa de escolarización de casi el 92%. Pero, en las zonas rurales, la pobreza todavía empuja a veces a las jóvenes a abandonar la escuela prematuramente.

"Deseo que sigáis todos comprometidos y concentrados, esto será a veces difícil -ya es el caso para algunos de vosotros- pero vale la pena", insistió Michelle Obama, que estudió en las prestigiosas universidades estadounidenses de Princeton y de Harvard.

En sus memorias "Mi historia", la ex primer dama explica cómo sus profesores forjaron su vida y le abrieron el camino para convertirse en abogada de éxito.

Gracias a las ventas del libro, se comprometió a destinar 500.000 dólares para financiar uno de los programas de la fundación Obama, dedicado a la educación de las adolescentes.

