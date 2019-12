Cantante Mon Laferte defiende "libre expresión" ante denuncia de policía chilena

Anuncios Lee mas

México (AFP)

La cantautora chilena Mon Laferte defendió este lunes como un acto de "libertad de expresión" sus declaraciones sobre supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en las protestas que convulsionan a Chile, que le valieron una advertencia de la policía de su país, los Carabineros, de llevarla ante la justicia.

"Creo que la base de la democracia es la libre expresión. Estamos casi en el 2020 y el mundo ha cambiado mucho, y yo siempre me he sentido con la libertad de decir lo que pienso y opino", dijo Laferte en Ciudad de México.

La policía chilena anunció a finales de noviembre que llevaría a la justicia a la famosa cantante, tras comentarios en los que sostuvo que "hay casos en donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando" estaciones del ferrocarril metropolitano, donde se iniciaron las protestas chilenas el 18 de octubre.

"Yo nací durante la dictadura, crecí en la dictadura y viví el paso a la democracia, en un país con muchas desigualdades. Es impensable que 30 años después de llegada la democracia, esto siga", dijo Laferte.

Sin embargo, la ganadora del Latin Grammy aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificada de acción legal alguna en su contra por parte de Carabineros.

"Fue solo un comunicado de prensa hasta que no se haga formal. No hay un citatorio ni nada. No hay nada legal", señaló la artista, de 36 años, quien reside en México desde hace más de una década.

Laferte, cuyo nombre real es Montserrat Bustamante, ha criticado fuertemente el accionar del gobierno de Sebastián Piñera en medio del estallido social, en especial a las fuerzas de seguridad.

El 14 de noviembre, posó con los pechos desnudos en la alfombra roja de los premios Latin Grammy con el mensaje: "En Chile torturan, violan y matan", escrito en letras negras sobre su torso.

Cinco días después, hizo las polémicas declaraciones a la cadena estadounidense Univisión.

Ante los dichos de la artista, Carabineros dijo en un comunicado que abrió un oficio ante la fiscalía para que Laferte sea citada, junto a un abogado que formuló declaraciones similares.

Además, la institución señaló que "rechaza categóricamente las graves imputaciones" realizadas por Laferte.

La cantante de pop-rock, quien se ha sumado a las protestas afuera de la Embajada de Chile en Ciudad de México, dijo que no teme regresar a su país, pero que no tiene ninguna visita programada por ahora.

Esta inusitada crisis en Chile, la más profunda desde el retorno a la democracia en 1990, ha dejado 23 muertos y miles de heridos.

