El principal diplomático ruso visita EEUU en medio de proceso de destitución contra Trump

Washington (AFP)

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, inició este martes una visita a Washington en la cual se reunirá con Donald Trump el mismo día en que los demócratas develaron los cargos contra el presidente en el marco de un proceso de destitución.

La última visita a Washington del diplomático ruso fue en mayo de 2017, cuando Trump rechazaba acusaciones de que había cooperado con Rusia y era acusado de compartir información clasificada con Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa comenzó el día de conversaciones con una reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien dijo que la administración Trump está decidida a seguir trabajando a pesar de la contingencia política local.

"No elegimos esta fecha para coincidir con el proceso en el Capitolio, pero no podemos permitir que la locura que está teniendo lugar en el Capitolio impacte nuestro trabajo", dijo Pompeo el lunes a la emisora conservadora One America News.

Pompeo dijo que buscaría maneras de trabajar con Rusia, incluso para mejorar los lazos comerciales y el control de armas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido la rápida renovación, incluso para fin de año, del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New Start, que es visto como el último pacto de armas importante entre Estados Unidos y Rusia.

Negociado bajo el predecesor de Trump, Barack Obama, el tratado que expira en febrero de 2021 obliga a ambas partes a reducir los arsenales de lanzadores de misiles balísticos y establece nuevas formas de verificación.

La administración de Trump, aunque no descarta una extensión, quiere un nuevo tratado que incluya a China, que tiene un arsenal en rápido crecimiento, pero aún mucho más pequeño que el de Rusia y Estados Unidos.

A principios de año, Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), que limitaba los misiles que podrían golpear ciudades europeas, después de decir que Moscú estaba en violación del mismo.

- Movimiento en Ucrania -

Las conversaciones en Washington se producen un día después de que Putin sostuviera una primera reunión histórica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque no lograron ningún avance.

Los líderes se reunieron en París junto a los presidentes de Francia y Alemania, quienes lideran los esfuerzos para poner fin a una guerra de cinco años en la que Ucrania está luchando contra los separatistas respaldados por Rusia.

La investigación de juicio político está vinculada a Ucrania, y los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran que Trump abusó de su poder al presionar a ese país y obstruyó luego al Congreso.

La Casa Blanca retrasó casi 400 millones en ayuda militar a Ucrania cuando Trump le pidió a Zelenski anunciar una investigación contra Joe Biden, un candidato demócrata que busca desafiarlo en las elecciones de 2020.

En una llamada telefónica a Zelenski que desencadenó la investigación de juicio político, Trump también pidió una pesquisa sobre una teoría de conspiración desacreditada por la inteligencia estadounidense de que fue Ucrania, y no Rusia, que interfirió en las elecciones de 2016.

La inteligencia de Estados unidos asegura que Rusia trató de influir en las elecciones de 2016 en favor de Trump, especialmente a través de la manipulación de las redes sociales, pero una extensa investigación realizada por el exjefe del FBI, Robert Mueller, encontró evidencia insuficiente para acusar a la campaña del ahora presidente de conspirar con Moscú.

Después de su última visita en 2017, el periódico The Washington Post informó que Trump compartió información clasificada con Lavrov y el entonces embajador de Rusia en Washington sobre una amenaza del grupo Estado Islámico.

