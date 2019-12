Juice WRLD, el rostro frágil del éxito del "SoundCloud rap"

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La inesperada muerte del joven rapero Juice WRLD el domingo mostró la cara frágil que acompaña el éxito del "SoundCloud rap", un subgénero con sonidos y letras crudas que ha experimentado un fuerte ascenso en los últimos años.

El movimiento debe su nombre a la plataforma de streaming SoundCloud, con sede en Berlín y creada en 2007 con la intención expresa de alentar el descubrimiento de nuevos artistas, eliminando barreras y permitiendo que todos pongan sus sonidos a disposición en internet.

SoundCloud ha albergado durante mucho tiempo a los aspirantes a raperos, que cuelgan a menudo obras sórdidas y en las que se percibe mayor fragilidad emocional para promoverlas entre una audiencia hábil con las herramientas digitales y redes sociales.

La estética del movimiento alimentó su "viralidad" en la red: raperos con colores fluorescentes y con tatuajes en sus rostros contribuyeron a una amplia difusión en Instagram.

Una nueva cosecha de raperos viene cultivando un sonido deliberadamente diseñado, que acompaña con la narración de sus pasajes depresivos y de los tratamientos que han tenido que seguir para aliviar sus dolores.

"Neutraliza el dolor, toma esos 'Perc' por la boca y por la nariz", declama Juice WRLD -de cuya muerte aún se tratan de establecer las causas- en su canción "HeMotions", incluida en su álbum "Death Race For Love" (2019).

Los músicos no han dudado en mencionar su uso del analgésico Percocet, el antidepresivo Xanax y una bebida llamada "purple drank", una mezcla de jarabe para la tos -que contiene codeína, un analgésico opioide adictivo-, refresco y, a veces, alcohol.

- Más rápido, más crudo -

Con el auge del streaming, los raperos SoundCloud se han vuelto más populares y han supuesto un desafío para los sellos discográficos que buscan "descubrir" a los artistas en ciernes para lanzar su carrera.

Lil Pump ha firmado, según medios estadounidenses, un contrato de 8 millones de dólares, y XXXTentacion, había cerrado otro por 10 millones poco antes de morir en junio de 2018.

SoundCloud también se ha convertido en un paraíso para los DJs. Fue en esta plataforma que Billie Eilish, de 17 años y nominada a seis categorías de los Grammy que se entregarán a fines de enero, lanzó sus primeros éxitos.

Pero el rap domina hoy la industria de la música y representó aproximadamente una cuarta parte de las canciones escuchadas a demanda en 2018, según la compañía de análisis de mercado BuzzAngle.

Los raperos "como colectivo hacen música sobre lo que pasa hoy y la ponen a disposición", dice a AFP Larry Miller, director del programa de estudios sobre la industria musical en la Universidad de Nueva York.

"Se han apropiado de las herramientas para hacer música gratis o barata, y para distribuirla de forma gratuita, más rápida y en mayor número que otros géneros musicales".

"Simplemente hacen sus obras de dominio público y lo hacen rápidamente", dice.

- "Todas las emociones" -

Pero si el movimiento parecía florecer, ahora podría estar cerca de la implosión. Muchas de sus figuras llevan vidas caóticas, a veces afectadas por la criminalidad.

XXXTentacion, que saltó a la fama con el éxito "Look at me!", fue asesinado a los 20 años. Tenía entonces antecedentes penales, incluida una acusación por secuestro y violencia doméstica, por haber golpeado a su novia embarazada.

Y otro rapero, Tekashi69, fue imputado por extorsión y otros cargos relacionados con armas de fuego, y aceptó ser testigo de la acusación en el juicio de presuntos miembros de su expandilla.

Otros han sucumbido a los demonios evocados en su música: la muerte de Juice WRLD a los 21 años tras colapsar en un aeropuerto de Chicago siguió a la de Lil Peep, un rapero apodado "el Kurt Cobain de SoundCloud", que murió de una sobredosis de fentanilo y Xanax en 2017.

Aunque la historia del rap ha estado con frecuencia marcada por las drogas y la violencia, las letras del rap de SoundCloud suelen estar más cerca de bandas de rock como Panic! at the Disco, han marcado una evolución.

Juice WRLD, cuyo éxito "Lucid Dreams" entró el mes pasado en el "Top 10" de la revista Billboard, solía referirse a temas como la muerte y la tristeza, mezclando ritmos oscuros con melodías suaves.

"Tengo la impresión de que la gente no tiene miedo de abordar todas sus emociones", dijo recientemente el rapero a NPR Public Radio en una entrevista transmitida después de su muerte.

"En el pasado, especialmente cuando todos trataban de actuar como el tipo duro, la gente evitaba tocar esa parte de sus vidas".

"Tengo la impresión de que algunas de estas personas son más maduras que en otra época, porque hablan de todo lo que han pasado, no solo de la violencia".

