Dos civiles muertos en un ataque talibán cerca de una base de EEUU en Afganistán

Kabul

Al menos dos civiles murieron y más de 70 personas resultaron heridas el miércoles en un ataque suicida con coche bomba contra un hospital en construcción cerca de la base estadounidense de Bagram, al norte de Kabul, que fue reivindicado por los talibanes, indicaron fuentes oficiales.

El ataque se produce justo cuando se acaban de reanudar las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes en Doha, con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia de los insurgentes y concrete la retirada de las tropas estadounidenses.

"Dos civiles afganos murieron y 73 resultaron heridos", dijo el portavoz del ministerio afgano de Interior, Nasrat Rahimi.

El ataque comenzó con la explosión de un coche bomba y acto seguido un comando de siete hombres armados "tomó posición en el hospital en construcción", dijo el gobernador del distrito de Bagram, Abdul Shukoor Qudoosi.

Rahimi explicó que tres de los agresores "siguen atrincherados en el hospital, tres murieron y otro fue detenido". Además, también falleció el kamikaze que conducía el automóvil cargado con explosivos.

"El combate continúa y decenas de ocupantes estadounidenses y de sus lacayos afganos murieron o están heridos", declaró en un comunicado difundido en la aplicación de mensajes WhatsApp Zabihullah Mujahid, portavoz de los talibanes, quienes a menudo exageran los balances de víctimas de sus adversarios.

El atentado no dejó víctimas estadounidenses y la base no sufrió ningún daño, según la misión de la OTAN en Kabul. Cinco soldados georgianos resultaron heridos leves, pero su vida no corre peligro, informó el ministerio georgiano de Defensa.

La base estadounidense está situada 60 km al norte de Kabul. Poco antes de su entrada hay un pequeño pueblo con un mercado que es donde se perpetró el ataque. La explosión produjo importantes daños en un radio de 200 metros, según el ministerio de Interior.

El presidente estadounidense Donald Trump visitó por sorpresa esta base el 28 de noviembre para celebrar el día de Acción de Gracias con las tropas y reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani.

Días después se anunció la reanudación de las negociaciones con los talibanes, suspendidas de manera sorpresiva en septiembre. En principio el acuerdo al que se quiere llegar contempla la retirada progresiva de entre 13.000 y 14.000 soldados estadounidenses, principal reivindicación de los talibanes.

A cambio, éstos tenían que comprometerse a no realizar ataques y a iniciar un diálogo con el gobierno de Kabul, al que califican de "ilegítimo".

