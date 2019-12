Presidente argentino toma examen a sus alumnos en la facultad de Derecho

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

El presidente argentino, Alberto Fernández, pasó la mañana del viernes en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tomando examen a sus alumnos de la cátedra de derecho penal, en la semana de su investidura.

"No quise dejar de venir hoy a la Facultad de Derecho de la UBA a tomar exámenes finales a mis alumnos y alumnas de Derecho Penal. La educación pública gratuita es uno de los valores más importantes que tenemos. Vamos a defenderla con el ejemplo y con los recursos que merece", escribió el mandatario al publicar en las redes una foto suya escuchando el examen de un alumno.

El jefe de Estado, que asumió la Presidencia el martes pasado, es profesor de derecho penal en la universidad estatal desde hace 30 años y su presencia armó revuelo en la facultad ubicada en el barrio de Recoleta y en cuyos pasillos se vieron varios integrantes de la custodia oficial.

"Nosotros lo vemos como un profesor, no como el presidente. Nos conoce a cada uno por el nombre y compartimos con él un grupo de Whatsapp. Es muy humilde y sigue siendo igual. Pero como profesor es sumamente exigente, a los que no sabían, no los aprobó y los mandó a estudiar más", contó al canal de noticias TN Analía Heredia, una de las estudiantes.

El mandatario estuvo unas dos horas y media tomando examen antes de regresar a la Casa Rosada (sede gubernamental) donde recibió a Philipp Schindler, Chief Business Officer Global de Google, informó Presidencia en un comunicado.

© 2019 AFP