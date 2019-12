China denuncia que EEUU cometió un "error" al expulsar a diplomáticos chinos

Anuncios Lee mas

Pekín (AFP)

China consideró el lunes que la expulsión de diplomáticos chinos por parte de Estados Unidos fue un "error", refiriéndose a informaciones publicadas por la prensa afirmando que dos funcionarios de la embajada china fueron expulsados en septiembre.

Un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, denunció acusaciones "totalmente contrarias a los hechos" y pidió que Estados Unidos "repare este error".

El incidente se produce justo cuando las dos potencias económicas mundiales acaban de enterrar el hacha de guerra comercial y logrado un entendimiento.

Según el diario New York Times, estas expulsiones "secretas" de los dos diplomáticos chinos serían las primeras en 30 años y se produjeron cuando los dos funcionarios habrían intentado infiltrarse en una base militar en Virginia, una instalación sensible en la que hay fuerzas de operaciones especiales.

Se cree que al menos uno de los diplomáticos era un oficial de inteligencia que operaba encubierto, señaló el Times.

El diario agregó que los diplomáticos, acompañados por sus esposas, condujeron hasta el punto de control en la entrada de la base, cuando un guardia de seguridad les indicó que dieran la vuelta y se marcharan porque no tenían ningún tipo de autorización.

Pero los funcionarios chinos continuaron su camino y el personal de seguridad los persiguió hasta que camiones de bomberos les cortaron el paso. Los funcionarios dijeron que no hablaban bien inglés, no habían entendido las instrucciones del guardia y se perdieron, según el New York Times.

El portavoz chino explicó este lunes que Pekín había "protestado oficialmente" ante Washington.

China y Estados Unidos mantienen sus diferencias en numerosos ámbitos como la situación de Hong Kong, la política china frente a la minoría uigur o el espionaje industrial.

