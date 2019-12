"Al final la gente quiere ver un buen partido de fútbol, nada más", dice Zidane

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, restó este martes importancia a las previstas protestas de independentistas catalanes ante el clásico liguero contra el Barcelona del miércoles, afirmando que "al final la gente quiere ver un buen partido de fútbol, nada más".

"Es un partido de fútbol, se dicen muchas cosas alrededor, pero la gente al final lo que quiere ver es un buen partido de fútbol, nada más", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico blanco respondía así a la pregunta de si el árbitro debería suspender el partido en caso de mostrarse pancartas reivindicativas o insultos, como ocurrió en un partido de segunda división el pasado fin de semana (suspensión del Rayo-Albacete tras gritos de "nazi" al jugador Roman Zozulya).

"Al árbitro hay que dejarlo tranquilo, él quiere hacer su trabajo, igual que nosotros, se quiere poner en el partido para hacer las cosas bien como nosotros y el Barcelona", aseguró Zidane.

Este clásico liguero de la 10ª jornada de Liga estaba previsto inicialmente para el 26 de octubre pasado, pero se vio aplazado por las movilizaciones y altercados en Barcelona, tras la condena a prisión de varios dirigentes independentistas por un intento de secesión en 2017.

La plataforma independentista Tsunami Democratic quiere hacer visible "en las gradas y el terreno de juego" su eslógan "Spain sit and Talk (España, siéntate y dialoga)", un llamado para negociar un referéndum de autodeterminación.

En esta situación, el importante dispositivos de seguridad prevé que Barcelona y Real Madrid se concentren en el mismo hotel y se dirijan juntos al estadio.

"Dijeron que tenemos salir juntos y vamos a salir juntos, no hay que explicar más cosas por ahí", afirmó Zidane, añadiendo que "no sé si es una derrota o no" jugar un clásico en estas condiciones.

- 'Sólo nos interesa jugar al fútbol' -

"Al final, lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar, el resto podemos estar una semana hablando de lo que está ocurriendo, así que nosotros a poner nuestra energía solo en el terreno de juego", afirmó Zidane, quien "nunca" pensó que pudiera no jugarse el encuentro.

Preguntado por cómo explicaría fuera de España lo que ocurre en Cataluña, Zidane consideró que "no tengo que explicar nada a nadie. Mi trabajo aquí es pensar sólo en el campo, trabajamos día a día para preparar los partidos y jugar".

"Sólo nos interesa jugar al fútbol y a la mayoría de la gente sólo le interesa el fútbol, disfrutar del fútbol", insistió el técnico merengue.

Zidane consideró que, incluso con todo el ruido alrededor del encuentro, se puede disfrutar del clásico porque "nos enfrentamos con un equipo muy bueno, sabemos el jugador que tiene, a Messi, pero nosotros también tenemos nuestras armas".

"Nosotros queremos hacer un buen partido de fútbol contra un Barcelona que también lo está haciendo bien", añadió Zidane, cuyo equipo es segundo en la Liga empatado a puntos con el líder azulgrana.

"Lo más importante no es el resultado, sino cómo juguemos, lo que hagamos durante 90 minutos", añadió Zidane, que no teme que un mal resultado pueda debilitar su puesto.

"Si me detengo en lo que me puede pasar cada vez que un partido no va bien, mejor cambio de profesión", concluyó.

