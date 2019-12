Petición para salvar edificions que sobrevivieron a la bomba atómica en Hiroshima

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Miles de personas firmaron una petición en línea para salvar de la demolición dos edificios de principios del siglo XX, que quedaron intactos tras el bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945.

Un funcionario del gobierno local confirmó este martes a la AFP que había recibido la petición firmada por 12.000 ciudadanos, que pedían la preservación de estos edificios situados a 2,7 kilómetros del lugar donde cayó la bomba estadounidense.

Estos edificios, de tres pisos y de ladrillo rojo, forman parte de un conjunto de cuatro construidos en 1913 y utilizados para la fabricación de uniformes militares japoneses.

Una inspección sísmica de rutina realizada hace dos años reveló que no resistirían un fuerte temblor. "No tenemos otra opción que tomar medidas, ya que un derrumbe podría herir a los residentes del barrio", explicó el responsable, quien no quiso dar su nombre.

El municipio posee tres de las cuatro construcciones y el gobierno nacional uno. La conservación y el refuerzo de los tres edificios que posee el municipio le costarían, según sus cálculos, 8.400 millones de yenes (69 millones de euros). Propone demoler dos y consolidar el tercero.

La cúpula de Genbaku, o Monumento a la Paz de Hiroshima, es la estructura más famosa que sobrevivió a la primera bomba nuclear utilizada en un conflicto, el 6 de agosto de 1945.

Decenas de otros edificios permanecieron de pie en un radio de cinco kilómetros del epicentro de la explosión.

Japón fue el único país que sufrió un ataque nuclear, primero en Hiroshima y tres días después en Nagasaki. Estos bombardeos precipitaron la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945 y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki causaron 140.000 y 74.000 muertos, respectivamente, en el acto y en los meses siguientes

