El combate de una diputada contra la violencia de género en Rusia

Anuncios Lee mas

Moscú (AFP)

Los insultos y las amenazas son diarias, pero la diputada Oksana Pushkina, que fue presentadora de televisión, no ceja en su empeño de crear una ley que castigue la violencia de género en Rusia.

Esta miembro del partido gobernante Rusia Unida tiene en contra a los ultraconservadores, a la iglesia ortodoxa y a la mayoría de los diputados de su formación, que consideran que su "misión" es contraria a los valores tradicionales rusos.

Ella considera que todo dependerá de la voluntad del presidente Vladimir Putin.

"El 80% de las familias rusas se enfrentan a la violencia de género", declara a la AFP esta diputada de 56 años que fue una estrella de la televisión, sobre todo con el programa "Mirada de Mujeres".

Rusia carece de un marco legal que defina qué constituye violencia de género y de medidas para proteger a las víctimas. Y desde 2017, excepto en casos de reincidencia grave, se han despenalizado los actos violentos cometidos en la intimidad familiar.

"Vamos a la zaga", prosigue la diputada, vestida con pantalón de color verde brillante, collar a juego y camiseta blanca que destacan entre los trajes oscuros de la Duma, la cámara baja del Parlamento.

- "Personas aterradoras" -

Junto con abogados y activistas, Pushkina ha contribuido a un proyecto de ley con conceptos desconocidos para la ley rusa como las "órdenes de alejamiento" para los autores de actos violentos. "Salvamos a personas, es una misión", dice ella.

Antes de un posible debate plenario, la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, matizó el proyecto y lo puso en línea para recabar la opinión de los ciudadanos.

La mayoría de los comentarios en internet son hostiles y denuncian un ataque a los "valores tradicionales" y un texto destinado –dicen– a romper la familia.

La iglesia ortodoxa estima que es "incompatible con los valores espirituales y morales tradicionales de Rusia".

La diputada ha recibido amenazas y su gabinete afirma estar inundado de correos electrónicos. "Son personas aterradoras", describe.

Sin embargo, la mayoría de los rusos son favorables a la ley, según una encuesta del instituto público Vtsiom. El apoyo es del 80% entre las mujeres, en comparación con el 57% entre los hombres.

Varios casos sórdidos de violencia de género han movilizado a la sociedad civil y a la opinión pública durante los últimos dos años.

Oksana Pushkina reconoce que el equilibrio de fuerzas en la Duma le es desfavorable, con solo 70 mujeres sobre un total de 450 diputados.

- La respuesta de Putin -

La diputada asume su posicionamiento. "Llevo mucho tiempo en la esfera pública. No siempre he dicho cosas populares, siempre he tenido muchos enemigos", afirma.

Pushkina espera que se aborde el tema en la rueda de prensa que dará este jueves Vladimir Putin.

"Creo que se hará una pregunta [sobre el tema], escucharemos con atención. Mucho dependerá de eso, porque así es como funciona".

Oksana Pushkina estima poco probable que Putin la apoye. En 2017 respaldó la ley que despenalizaba ciertas formas de violencia con el argumento de que "la intrusión sin miramientos en la familia es inaceptable".

"Todavía no hemos logrado convencer a las personas que toman las decisiones en el país, en particular a la administración legal del presidente", lamenta.

Un cambio generacional entre las mujeres está en marcha, asegura: "Esperan respeto" por parte de su cónyuge y ya no piensan "me quedaré con él hasta que me mate".

© 2019 AFP