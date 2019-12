Libanés Hasan Diab, exministro autoproclamado "tecnócrata" en medio de revueltas

Anuncios Lee mas

Beirut (AFP)

Hasan Diab, a quien el presidente de Líbano encargó este jueves que forme gobierno y que cuenta con el apoyo del movimiento chiita Hezbolá, es un profesor universitario y exministro de Educación, que se reivindica como independiente y "tecnócrata", en consonancia con los reclamos de la calle.

Poco conocido, este profesor de ingeniería de 60 años en la Universidad Americana de Beirut (AUB) sucederá a Saad Hariri, tras semanas de "suspense" político.

Su nombramiento llega más de dos meses después de que estallara un movimiento popular de protesta en un contexto de crisis económica sin precedente desde que terminó la guerra civil (1975-1990).

Fue empujado al cargo de primer ministro, reservado a un sunita, con el apoyo de los movimientos chiitas Hezbolá y Amal, así como con el de la Corriente Patriótica Libre (CPL), la formación del presidente Michel Aoun, cristiano.

Pero el principal bloque sunita y sus aliados cristianos no quisieron apoyar a Diab, lo que hizo temer divisiones susceptibles de complicar todavía más la tarea de la formación de un gobierno, en un país pluriconfesional.

La demanda de los manifestantes de que se forme un ejecutivo de tecnócratas independientes también será un desafío para Diab.

- Carrera académica -

Diab, que dejó el cargo de ministro de Educación en 2014, se declaró resueltamente "independiente" tras su reunión con el presidente libanés, Michel Aoun, el jueves por la noche.

No está afiliado a ningún partido político y no apoya a ningún grupo en particular. En su página web, se presenta además como "uno de los pocos ministros 'tecnócratas' desde la independencia".

Padre de tres hijos, Hasan Diab obtuvo un doctorado en Informática en 1985 en la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

En la actualidad, es profesor en la Universidad Americana de Beirut, donde ocupó varios puestos, incluyendo el de vicepresidente.

Defensor autoproclamado de una reforma del sistema educativo de Líbano, firmó varias obras y artículos universitarios sobre el tema.

Fue ministro de Educación de 2011 a 2014 integrando un gobierno dominado por Hezbolá y sus aliados, tras el hundimiento de una coalición gubernamental dirigida por Hariri.

Según los observadores, la historia podría repetirse.

- Movimiento "histórico" -

"El próximo gobierno estará dominado por Hezbolá (y sus aliados) sin cobertura política para Hariri y los sunitas", consideró Imad Salamey, investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Libanesa Americana (LAU).

Aunque Hariri se perfilaba como la elección más probable para ponerse al frente de un gabinete de tecnócratas, el miércoles por la noche renunció a presentarse como candidato.

Había dimitido el 29 de octubre, casi dos semanas después de que empezara el movimiento de protesta contra toda la clase dirigente.

Tres días después de que estallaran las protestas, Diab publicó en redes sociales que se trataba de un movimiento "histórico", y que "el pueblo libanés" se había "unido para defender sus derechos a una vida libre y digna".

Pero, tanto activistas como manifestantes lo criticaron por haber participado, en el pasado, en un gobierno que consideran incompetente y corrupto.

Entrevistada por la AFP, Samar Hamdan, vecina suya desde hace 15 años, afirmó que sólo ha "visto cosas buenas procedentes de él".

"Es un eminente profesor universitario [...] que siguió siendo humilde al convertirse en ministro", recalcó.

