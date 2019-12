¿Se mantendrá la tricefalia Nadal, Federer, Djokovic en la ATP en 2020?

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Dueños hegemónicos del tenis mundial desde hace varios lustros, el español Rafa Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic sostendrán en 2020 varios asaltos más de su encarnizada lucha, a golpe de Grand Slam, por erigirse en el mejor tenista de todos los tiempos.

Con 20 'grandes' en su palmarés, el veterano suizo de 38 años suma un título más de Grand Slam que Nadal, y cuatro más que Djokovic. Pero la edad juega a favor del mallorquín (33 años) y de 'Djoko' (32 años), y también la inercia ganadora. No en vano Nadal, que finaliza el año en el primer puesto de la clasificación ATP, y Djokovic (segundo), se han repartido los cuatro torneos grandes en un año en que Federer tuvo que conformarse con alcanzar la final en Wimbledon y con la victoria en el Masters 1000 de Miami, exiguo premio para un tenista acostumbrado a llenar sus vitrinas de trofeos de prestigio.

Así pues, el vigésimo y último Grand Slam conquistado por Federer se remonta a casi dos años atrás, cuando derrotó en la final del Abierto de Australia de 2018 al croata Marin Cilic.

Desde entonces Nadal le ha recortado tres 'grandes' y Djoko' otros cuatro.

- Relevo que no llega -

Si se antoja complicado vaticinar qué suerte deparará el 2020 a cada miembro del 'Big Three', o si se producirá el tan anunciado pero aún no consumado relevo en la jerarquía del tenis masculino mundial con la consolidación de las jóvenes raquetas de Dominic Thiem (26 años, finalista en Roland Garros y en Masters de Londres, y ganador en Indian Wells), Alexander Zverev (22 años, finalista en Shanghái), Stefanos Tsitsipas (21 años, campeón en Londres y finalista en Madrid) y Daniil Medvedev (23 años, finalista en Estados Unidos y campeón en Shanghái y Cincinatti), la superioridad de Nadal y Djokovic en 2019 no da pie al debate.

Nadal, que también estrenó estado civil este año, acudió puntual a su cita triunfal en Roland Garros, y conquistó el Abierto de Estados Unidos tras una épica final ante Medvedev, mientras que Djokovic levantó los trofeos en Australia y en Wimbledon.

Un dominio reflejado en los 16,6 millones de dólares ganados por el tenista de Manacor y los 13,2 que se embolsó Djokovic. La cosecha de Federer se quedó en 'sólo' 8,7 millones.

Entre los tres han ganado cinco de los nueve Masters 1000 del año (Djokovic en Madrid y París, Nadal en Roma y Montreal, Federer en Miami), y el último tenista que osó arrebatarles un 'grande' fue el suizo Stan Wawrinka en el Abierto de Estados Unidos de… 2016.

Pero si aún no se divisa qué tenista puede cortar su hegemonía, los tres muestran síntomas en forma de fatiga y de lesiones que podrían ser decisivos en su frenética carrera entrar en la leyenda.

- ¿Alternativa Medvedev? -

Y eso que Medvedev cuajó un impresionante trimestre agosto-octubre en el que el ruso ganó sus dos primeros Masters 1000 y disputó seis finales consecutivas en otros tantos torneos, con tres títulos en sus vitrinas. En total es el jugador que más partidos ha ganado esta temporada (59), delante de Nadal (58) y Djokovic (57).

Nadal puede presumir además de haberse apuntado con España la primera edición de la nueva Copa Davis, en la que también participó Djokovic con Serbia.

En categoría femenina, la temporada estuvo marcada por la eclosión de la australiana Ashleigh Barty, que terminó el año al frente de la clasificación WTA merced a sus títulos en Roland-Garros y en el Masters de Shenzhen.

La japonesa Naomi Osaka (Australia), la rumana Simona Halep (Wimbledon) y la canadiense Bianca Andreescu (US Open) se llevaron los otros tres 'grandes', lo que augura un 2020 emocionante, sin descartar a la estadounidense Serena Williams, en busca del récord de 24 Grand Slams.

