Torres y Xavi, pilares de la época dorada de la 'Roja', dijeron adiós en 2019

París (AFP)

Campeones del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica de 2010, y de las Eurocopas de 2008 y 2012, Fernando Torres y Xavi Hernández colgaron las botas en un año 2019 que también vio las retiradas de otros antiguos campeones del mundo como el italiano Barzagli o el alemán Schweinsteiger.

Otro mítico integrante de la época más gloriosa de la selección española, David Villa, podría disputar su último partido en activo el próximo 21 de diciembre, si su equipo cae en semifinales de la Copa del Emperador. De lo contrario se despediría en la final el 2 de enero de 2020.

Otros emblemas del balón redondo como el holandés Arjen Robben o el uruguayo Diego Forlán pusieron fin asimismo a sus laureadas trayectorias deportivas. Y leyendas del esquí como la estadounidense Lindsay Vonn y el austríaco Marcel Hirscher realizaron su última bajada sobre las tablas en competición en 2019.

ENERO

7. El delantero uruguayo Rodrigo Mora, de extensa trayectoria en el argentino River Plate, anunció su retiro del fútbol debido a problemas físicos. Mora, de 31 años y con casi siete temporadas en River (tuvo un breve préstamo en Universidad de Chile), había sido operado por una necrosis en la cadera en junio de 2017, y aunque luego volvió a jugar, no recuperó el nivel que lo había llevado a ser titular durante varios campeonatos en el club de la banda roja. Nacido en Rivera (Uruguay), debutó en Juventud Las Piedras y jugó en Defensor Sporting, Cerro y Peñarol, además de un paso fugaz por el portugués Benfica antes de llegar a River, donde jugó 184 partidos, con 41 goles y 21 asistencias en su hoja de servicios.

19. El rugbier sudafricano Pat Lambie, que debía volver a la competición tras ocho meses de baja, decidió finalmente retirarse debido a las numerosas conmociones cerebrales que ha sufrido en su carrera. Lambie, de 28 años en el momento de su retirada fue 56 veces internacional con los Springboks.

FEBRERO

9. El noruego Aksel Lund Svindal, de 36 años, puso fin a su carrera deportiva logrando la medalla de plata en el descenso de los Mundiales de Are (Suecia). Svindal se bajó definitivamente de las tablas en la misma pista donde ganó el descenso y el Gigante en los Mundiales de 2007. Obligado a la retirada por una lesión en la rodilla derecha, Svindal es el primer campeón olímpico noruego en descenso (en 2018), y tiene cinco títulos mundiales en su palmarés, dos oros olímpicos y dos grandes globos de cristal.

10. La estadounidense Lindsey Vonn, reina del esquí alpino con 82 victorias en Copa del Mundo, se retiró a los 34 años tras lograr la medalla de bronce en el Mundial de Are (Suecia). "La realidad desgraciadamente es que mi cuerpo y mi ánimo no están a la altura. Tras muchas noches sin dormir, he terminado por aceptar que no podía continuar en el esquí de competición", escribió la deportista en su página Facebook. Vonn construyó en casi 18 años uno de los más bellos palmarés de la historia del esquí con siete medallas mundiales (dos títulos en 2009) y un oro olímpico en 2010 (además de dos bronces).

21. El antiguo centrocampista internacional francés Lassana Diarra anunció su retirada, a los 33 años, apenas unas horas después del anuncio de la rescisión de su contrato con el París Saint-Germain, con el que estaba ligado hasta junio. "No digo que lo he hecho todo perfecto, pero sí que lo hice con corazón, pasión y buena actitud", apuntó. Diarra había llegado al PSG en el mercado de enero de 2018. Pero las lesiones y la gran competencia en su puesto fueron empujando al exjugador del Real Madrid y el Chelsea hacia la puerta de salida.

25. El antiguo centrocampista del Arsenal y de la selección francesa, Abou Diaby, cuyo último partido profesional se remontaba a hace dos años y medio, puso término a su carrera deportiva. Diaby fue 16 veces internacional con los Bleus entre 2007 y 2012. En nueve temporadas con el Arsenal (2005-2015) ganó dos Copas de Inglaterra, en 2014 y 2015.

MARZO

7. El británico Callum Skinner, medalla de oro en los Juegos de Rio 2016 en velocidad por equipos de ciclismo en pista, anunció su retirada a los 26 años por razones de salud. Skinner también logró la medalla de plata en velocidad individual en Rio.

29. Tim Cahill, el mejor goleador de la historia de la selección australiana con 50 tantos, anunció su retiro a los 39 años, tras haber jugado 108 partidos con los Socceroos y participado en cuatro Copas del Mundo. Internacional desde 2004, Cahill decidió no buscar un nuevo destino, después de finalizar su contrato con el Jamshedpur, del campeonato indio. Cahill jugó 14 años en Inglaterra y logró más de 100 goles con el Millwall y el Everton, antes de pasar por Estados Unidos, China e India.

MAYO

8. El español David Ferrer puso fin a su extensa trayectoria en el tenis tras caer derrotado ante el alemán Alexander Zverev en segunda ronda del Masters 1000 de Madrid. El español, a sus 37 años, acabó con este partido en la pista central de la Caja Mágica su carrera de 17 años, que incluye 27 títulos y otras 25 finales. El apodado 'León de Jávea' conquistó además tres ensaladeras de la Copa Davis con España.

21. El mediocampista español Xavi Hernández disputó en Teherán su último partido antes de retirarse como futbolista y lo hizo con la camiseta del Al-Sadd catarí, con el que perdió 2-0 en el campo del Persépolis. El jugador catalán puso punto final a una carrera exitosa de 22 años. El excapitán del Barcelona, de 39 años, jugó en el club culé de 1998 a 2015 en la élite, cosechando ocho Ligas españolas, cuatro Ligas de Campeones y dos Mundiales de Clubes, entre otros éxitos. Con la selección española vivió momentos inolvidables. El título mundial en categoría Sub-20 en 1999 fue el presagio de la era dorada de la Roja, con los títulos encadenados en categoría absoluta en la Eurocopa-2008, el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012. Tras colgar las botas inició su carrera como entrenador, dirigiendo al Al-Sadd.

29. El carismático arquero checo Petr Cech colgó los guantes a los 37 años tras perder la final de la Europa League con el Arsenal ante su antiguo club, el Chelsea (4-1). El 'Gigante de Pilsen', de casi dos metros de altura, que deja una icónica imagen con su eterno casco protector de la cabeza, conquistó cuatro Premier League y una Champions.

JUNIO

11. El ciclista colombiano Jarlinson Pantano anunció su retirada del ciclismo tras ser suspendido por su equipo por un control antidopaje positivo. Pantano, que se confesó inocente, ganó una etapa del Tour de Francia en 2016 y otra de la Vuelta a Suiza ese mismo año.

30. El defensa italiano de la Juventus Andrea Barzagli, integrante de la Azzurra campeona del mundo en 2006, se retiró del fútbol profesional al término de la temporada 2018-2019. En el fútbol de clubes, Barzagli, que disputó 74 partidos con la selección italiana, ganó ocho Scudettos y cuatro Copas de Italia, todo ello con los colores 'bianconeros', además de una Bundesliga con el Wolfsburgo en 2008-2009.

JULIO

4. El veloz extremo holandés Arjen Robben, que era jugador del Bayern de Múnich desde 2009, puso fin a su carrera deportiva a los 35 años. Robben disputó 96 partidos internacionales con la selección de Holanda, marcando 37 tantos en su equipo nacional y formando parte del conjunto que perdió con España la final del Mundial de Sudáfrica-2010. Conquistó la Premier League inglesa dos veces, con el Chelsea de José Mourinho en 2005 y 2006, antes de ser campeón de la Liga española con el Real Madrid (2008). Pero en el Bayern es donde pasó más tiempo y con el gigante bávaro cosechó ocho Bundesligas, cinco Copas de Alemania y la Liga de Campeones de 2013, entre otros éxitos. Con esa camiseta marcó 144 tantos.

12. El espigado delantero inglés Peter Crouch finiquitó dos décadas como futbolista profesional. Crouch debutó en el campeonato inglés en 2000 con el Queens Park Rangers y jugó también en el Liverpool, el Tottenham, el Stoke City y el Burnley. Su debut con los 'Tres Leones' se produjo en mayo de 2005 en un encuentro ante Colombia. Fue internacional en 42 ocasiones y anotó 22 goles.

29. El futbolista francés Patrice Evra, exjugador del Manchester United y de la Juventus de Turín entre otros, anunció el final de su etapa como futbolista. Evra, que vestía hasta ahora la camiseta del West Ham, presentaba un palmarés repleto de títulos: 5 ligas inglesas, 2 italianas y 1 Liga de Campeones en 2008 con los 'Red Devils'.

AGOSTO

7. Uno de los mejores delanteros de la historia de Uruguay, Diego Forlán, no volverá a marcar más goles como futbolista en activo tras retirarse a los 40 años. Elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica en 2010, Forlán jugó por última vez en el Kitchee Sports de Hong Kong. Militó en Independiente de Argentina, Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid en España, con los que fue dos veces máximo anotador de la liga española, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre y el uruguayo Peñarol, club del que es hincha. Con la selección uruguaya marcó 36 goles en 112 partidos. Los dos de la final ante Paraguay en la Copa América 2011 de Argentina se cuentan entre los más recordados por la afición local.

12. El emblemático centrocampista holandés Wesley Sneijder anunció su retirada, dejando un legado de 134 partidos con la Oranje, un récord. El N.10 holandés debutó con su selección el 30 de abril de 2003 en un amistoso ante Portugal (1-1). En aquel entonces tenía 19 años y militaba en el Ajax. Con sus 170 centímetros de altura, el holandés se distinguió por su visión de juego, su técnica y su capacidad de regate. Su mejor temporada fue la 2009-2010; triplete histórico con el Inter de Milán (Serie A-Copa-Liga de Campeones), y fue además finalista del Mundial-2010, en el que colideró la tabla de goleadores. Estuvo además cerca de ganar el Balón de Oro, que fue finalmente a manos de Leo Messi. Además del Ajax y del Inter, Sneijder lució asimismo la camiseta del Real Madrid, del Galatasaray y del Niza, para vivir dos últimas temporadas en el Al Gharafa de Catar.

23. El autor del gol que dio al España el título en la Eurocopa-2008, Fernando Torres, puso fin a su carrera deportiva a los 35 años, 18 después de su debut con el Atlético de Madrid, cuando se ganó el apodo de 'El Niño' que lo acompañó siempre. A su palmarés con España se suma una Champions League conquistada con el Chelsea. Además ganó dos Europa League, una con el Chelsea y otra con el Atlético, club con el que militó en dos etapas. Liverpool, Chelsea, Milan y Sagan Tosu japonés fueron sus otros clubes.

23. El ciclista alemán Marcel Kittel, ganador de 14 etapas del Tour de Francia, puso fin a su carrera a los 31 años por no querer "torturarse" más sobre una bicicleta. Ciclista alemán con más triunfos de etapa en el Tour de Francia, Kittel se impuso en cuatro ocasiones en etapas del Giro de Italia y acumula 91 victorias desde su paso a profesionales. A lo largo de su carrera, Kittel vistió los colores de los equipos Argos Shimano, Etixx Quick Step y Katusha-Alpecin.

SEPTIEMBRE

4. El número uno mundial del esquí alpino, el austríaco Marcel Hirscher, anunció el final de su carrera deportiva a sus 30 años, después de ocho títulos en la Copa del Mundo, que le hicieron entrar en la leyenda de su deporte. Sus ocho títulos en la general de la Copa del Mundo le hacen ser un digno candidato a la consideración de mejor esquiador de la historia. A su palmarés se añaden dos títulos de campeón olímpico (eslalon y combinada alpina) en Pyeongchang-2018, cinco de campeón del mundo (tres en eslalon, uno en combinada alpina y uno en eslalon gigante) y seis globos pequeños (Copa del Mundo de una especialidad) en eslalon y otros tantos en eslalon gigante. En su carrera ganó 67 carreras de la Copa del Mundo. Por detrás de la marca del sueco Ingemar Stenmark (86), la referencia absoluta hasta el momento.

7. El delantero camerunés Samuel Eto'o puso fin a su exitosa carrera como futbolista a los 38 años. El 'León Indomable' pasó por 'grandes' como el Real Madrid, el FC Barcelona, el Inter o el Chelsea, logrando cuatro Ligas de Campeones. Con su selección conquistó dos Copas de África y el oro olímpico en Sídney 2000.

OCTUBRE

3. El centrocampista italiano Claudio Marchisio, siete veces campeón de Italia con la Juventus, se retiró a la edad de 33 años. Apodado 'Il Principino' (el principito), Marchisio formó parte de las categorías inferiores de la 'Vecchia Signora' desde los 7 años. En 2006 jugó su primer partido profesional con la Juve y vistió la camiseta 'bianconera' durante 12 temporadas, hasta 2018, sin interrupción a excepción de un año cedido en el Empoli. Centrocampista fino y completo, Marchisio disputó casi 400 partidos con la Juventus y ganó 7 títulos de campeón y 4 Copas de Italia con la formación piamontesa. El futbolista también perdió dos finales de la Liga de Campeones con la Juve y fue subcampeón de Europa en 2012 con la selección italiana, cuyos colores defendió en 55 ocasiones.

8. Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en 2014 y después capitán de la Mannschaft, colgó las botas a los 35 años, finalizando su carrera en la MLS norteamericana, jugando para los Chicago Fire. Apodado 'Schweini', este antiguo delantero reconvertido a centrocampista y que acabó su carrera como central en Estados Unidos, fue internacional en 121 ocasiones, en las que anotó 24 goles. Entre sus títulos con la selección destaca el Mundial de 2014 y dos veces tercero (2006 y 2010), además de ser subcampeón de Europa en 2008. En clubes, la mayor parte de su carrera la jugó en el Bayern Múnich, con el que ganó la Liga de Campeones en 2013, ocho títulos de la Bundesliga y siete copas de Alemania. En 2016 fichó por el Manchester United, con el que ganó la FA Cup ese año y la Copa de la Liga en 2017.

9. El tenista dominicano Víctor Estrella colgó la raqueta a los 39 años, dejando un palmarés con tres títulos ATP 250, los tres en Quito (Ecuador), y con un puesto 43º como mejor registro en la clasificación ATP.

NOVIEMBRE

16. El tenista checo Tomas Berdych puso fin a su carrera profesional diecisiete años después de su debut en el circuito. Berdych, de 34 años, se mantuvo en el Top-10 sin interrupción desde julio de 2010 a enero de 2017, alcanzando el cuarto puesto de la clasificación ATP en mayo de 2015. Nunca conquistó un título de Grand Slam, aunque alcanzó la final de Wimbledon en 2010. En su palmarés figuran 13 títulos ATP, así como dos ensaladeras de plata de la Copa Davis.

17. El piloto español Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, cruzó por última vez una línea de meta de un Gran Premio de MotoGP en el GP de Valencia. El piloto mallorquín de 32 años sólo cumplió uno de los dos años de contrato firmados con Honda, y dice adiós luego de 18 temporadas en el Mundial de velocidad, en las que fue tres veces campeón del mundo de MotoGP con Yamaha (2010, 2012, 2015) y dos de 250 cm3 con Aprilia (2006, 2007).

19. El velocista italiano Daniele Bennati, vencedor de la última etapa del Tour de Francia 2007 en los Campos Elíseos, anunció su retirada a los 39 años. Profesional desde 2002, Bennati tuvo sus mejores años en 2007, con Lampre, y 2008, con Liquigas. En 2007 ganó dos etapas del Tour, la última en París, y tres en la Vuelta a España, donde ganó la clasificación de la regularidad. En 2008 se ilustró en el Giro de Italia con tres triunfos y la regularidad.

DICIEMBRE

13. "Me despido de la etapa más linda que me dio la vida" escribió en Instagram el argentino Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, de 34 años, al dar por concluida su carrera, que abarcó la selección argentina subcampeona del mundo en 2014 junto a Lionel Messi, así como el Nápoles y París Saint-Germain, y en último término el Hebel China Fortune. Justo en Pekín, su último destino como futbolista, Lavezzi ganó la medalla olímpica de oro en 2008 junto su amigo Messi, con quien recorrió un largo trayecto con la selección argentina hasta la Copa América-2016, un año antes de la última convocatoria del 'Pocho'. Sin ser un jugador de la élite mundial, Lavezzi se las arregló para lograr altas remuneraciones. Wikileaks reveló que pasó del PSG al Heibei en febrero de 2016 por un salario estimado de 53 millones de euros (casi 59 millones de dólares) durante 23 meses. Lavezzi comenzó su carrera en juveniles en Rosario Central, el archirrival de Newell's, donde surgió Messi, y a nivel profesional inició su andadura en el Estudiantes de Buenos Aires (ahora en la segunda división de Argentina) para pasar a San Lorenzo, desde donde lanzó su carrera internacional. Después jugó en Nápoles, PSG y finalmente Hebel China Fortune.

21 de diciembre (o 2 de enero). El delantero español David Villa, máximo goleador de la selección española de fútbol, que cumplió 38 años el 3 de diciembre, pondrá fin a su carrera futbolística al término de la presente temporada. Villa, que milita en filas del club japonés Vissel Kobe, colgará los botines al final de la Copa del Emperador. Su equipo juega la semifinal el 21 de diciembre, y la final está prevista el 2 de enero. Durante sus 19 años de fructuosa carrera, Villa pasó por Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City, New York City y Vissel Kobe y disputó 98 partidos con la camiseta de su país. Villa jugó en tres Mundiales y fue miembro del equipo español que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008. Marcó 59 goles para España, siendo el máximo goleador histórico de La Roja. Los trofeos conquistados con los clubes incluyen la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de 2011 y dos títulos de Liga con el Barcelona.

