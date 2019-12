Cristianos libios van a la iglesia para olvidar la guerra

Anuncios Lee mas

Trípoli (AFP)

Con chaqueta blanca y pantalón negro, Jonathan Joshua, un nigeriano que vive en Libia, ayuda a los fieles a instalarse en una iglesia en Trípoli. Y, tan pronto como comienza la misa, este cristiano practicante olvida por un momento que vive en un país en guerra.

Llegado hace cuatro años, este ingeniero mecánico de 30 años vive y trabaja en Sug el-Jumaa, un populoso distrito de los suburbios del este de Trípoli, no lejos del escenario de los combates entre el Gobierno de Unión Nacional (GNA) y las tropas del mariscal Jalifa Haftar.

"Me resulta muy difícil la vida aquí, pero en la iglesia olvido que estoy en Libia durante unas horas", dijo a la AFP.

Como el domingo es un día laborable en Libia, los cristianos acuden los viernes a San Francisco, una de las iglesias católicas más antiguas de Trípoli, ubicada en el centro de la ciudad vieja.

Junto con otras cinco personas, Jonathan saluda e instala a los fieles antes del inicio de la ceremonia del "Festival de las Luces", parte de las celebraciones navideñas.

Los idiomas de las diferentes comunidades se mezclan con la risa y las lágrimas de los niños impacientes antes del comienzo del oficio.

Seis niñas, vestidas como ángeles, corren entre los bancos de la iglesia, pero Jonathan, quien se toma su papel muy en serio, les orden sentarse rápidamente.

- "Un lugar seguro" -

Durante este período de Adviento, la iglesia es más que nunca un lugar de consuelo y esperanza para los cristianos en Trípoli, especialmente desde que el 4 de abril empezó la ofensiva del mariscal Haftar contra la capital, donde se encuentra el gobierno del GNA, reconocido por la ONU.

La lucha en las afueras de Trípoli, que ha dejado un millar de muertos y obligó a desplazarse a 140.000 personas, no perdona a los civiles y vuelve a los migrantes más vulnerables que nunca.

La comunidad cristiana de Trípoli está compuesta principalmente por filipinos, indios y paquistaníes que trabajan en los sectores de la salud y de la construcción, así como por migrantes africanos, a menudo en situación irregular.

El arzobispo George Bugeja, de 57 años, advierte que en la iglesia "la asistencia sigue siendo normal, al menos hasta ahora".

"Mantenemos las celebraciones como de costumbre", dijo el vicario apostólico de Trípoli, a pesar de "una disminución en la asistencia", debido a que muchos filipinos regresaron a su país.

A los 62 años, Erlinda, una enfermera filipina que trabaja en un hospital, lamenta que su comunidad se esté reduciendo a medida que continúan los combates.

Llegada a los 25 años a Libia, se casó con un filipino y tiene cuatro hijos que fundaron sus propias familias. "Nuestra vida está aquí", dice.

"La iglesia es un lugar seguro, (...) de paz y alegría de compartir, especialmente en esta época del año", agrega Erlinda

- "Estar en casa" -

Berto es italiano y uno de los pocos europeos que aún vive en Trípoli. Vino a la iglesia para "echar un vistazo".

"Ya nada me molesta en este país. Me he acostumbrado a la vida aquí", dice este profesor de unos cincuenta años y que llegó a Libia hace cinco para enseñar su idioma.

Junto a él, Angelina, una adolescente ghanesa de 14 años conversa con dos amigas. "Cuando voy a la iglesia, es la única vez que veo a otros ghaneses de mi edad", dice.

"Aquí, realmente no tenemos vida social fuera de la escuela, el hogar y la iglesia" por razones de seguridad. "Entonces, una vez a la semana, me visto con cuidado y me maquillo. Me gusta venir a la iglesia. Es como estar en casa".

© 2019 AFP