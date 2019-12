El brasileño Ferreira, número uno mundial en 2019

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Medallista de oro en el Mundial en septiembre, el brasileño Italo Ferreira terminó con fuerza el año 2019 al convertirse en el número uno mundial, el jueves en Hawaii, al término del circuito profesional de surf, por primera vez en su carrera.

Ferreira firmó su hazaña sobre el punto mítico del archipiélago, Banzai Pipeline, derrotando a su compatriota y defensor del título, Gabriel Medina, en la final de la última de las once etapas del circuito mundial, el Championships Tour (CT), organizado por la World Surf League (WSL).

A sus 25 años, Ferreira, que ganó tres etapas esta temporada (Gold Coast/Australia, Peniche/Portugal y Hawaii) se impone por primera vez como número uno mundial en el circuito profesional, convirtiéndose en el primer surfista de la historia en ganar también el mismo año el Mundial (organizado por la Federación Internacional de surf/ISA).

En septiembre, en Miyazaki en Japón, ganó el oro en el Mundial.

"No me lo puedo creer, es completamente irreal. He dedicado toda mi vida para este trofeo y por fin lo tengo. Este trofeo significa mucho para mí, no tengo palabras", señaló el brasileño.

"Este año ha sido muy loco, con altos y bajos. Este año ha sido verdaderamente diferente para mí, y muy especial, quiero dar las gracias a Dios por todo", añadió Ferreira.

El surfista, que creció en una zona periférica humilde al norte de Brasil, eliminó en su camino en Hawaii, no solo al defensor del título, Medina, sino también en semifinales a la leyenda del surf, el estadounidense Kelly Slater, once veces ganador del circuito mundial.

Ferreira es por otra parte uno de los diez surfistas profesionales que aseguraron su billete para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde la disciplina hará su entrada.

