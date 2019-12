Los parisinos con los nervios de punta tras dos semanas de huelga en los transportes

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Bocinazos incesantes en las calles, aceras colmadas de gente, bicicletas y monopatines por doquier. Después de dos semanas de huelga en los transportes públicos, París se ha convertido en un caos permanente y sus habitantes están con los nervios a flor de piel.

El bulevar Haussmann, frente a las famosas tiendas departamentales en el centro de París, a las que acuden en masa hordas de turistas, es ya en tiempo normal un hormiguero.

Pero desde que los transportes parisinos y los trenes nacionales funcionan a medio gas, a causa de una huelga contra una controvertida reforma de las pensiones en Francia, reina la ley de la jungla. Los automovilistas y los transeúntes se enfrentan en una lucha despiadada.

Tres, dos, uno: el semáforo se pone en verde. Ciclistas, motociclistas y automovilistas, aceleran, algunos con antelación. Poco importan los peatones, obligados a detenerse, atascados en medio de dos carriles, entre coches que se pelean el más mínimo centímetro de la calle.

En todas partes, el mismo frenesí irracional se ha apoderado de la ciudad. "La gente está loca", dice Amal El Matine, mientras espera cruzar una calle. "Incluso cuando ven que hay personas mayores cruzando, o cuando llueve, o cuando estoy parada con mi pancarta roja 'cuidado, escolares', no se detienen", dice esta funcionaria municipal de 36 años.

Ciertamente, el tráfico parisino no ha esperado la huelga, ni las numerosas obras recientes en la ciudad, para forjarse una mala reputación.

Pero desde que el transporte subterráneo está casi paralizado, la capital francesa se ha convertido en una caricatura de sí misma en las horas pico.

- Los ciclistas, las principales víctimas -

"Me siento como una gallina tratando de avanzar en un corral, con coches y motos gritándome para que avance. Todo el mundo está a flor de piel", suspira Adeline Goyet subida en su bicicleta. Esta diseñadora gráfica, de 39 años, "intenta no añadir más molestias al ambiente" tenso, pero admite que "es muy difícil".

Especialmente porque los vehículos de dos ruedas son las primeras víctimas de la molestia general. Los accidentes con motos y bicicletas aumentaron un 40% en la capital entre el 5 de diciembre, el primer día de la huelga, y el 14 de diciembre, según el Cuerpo de Bomberos de París. Aunque mayoritariamente se trata de lesiones leves.

"La gente está menos bien equipada", añade el teniente coronel Gabriel Plus, portavoz de la brigada. "Muchas personas que por lo general toman el transporte público han sacado sus bicicletas, más o menos en buen estado, y a veces viajan sin casco o luces. No están acostumbrados a andar en bicicleta en París y no siempre son conscientes de los peligros".

Hadrien Le Franchec, un motociclista, afirma tomar precauciones, pero frente a las incivilidades, él también termina por molestarse.

"Cuando ves a dos personas subidas en un monopatín, que van en sentido contrario, y que sabes que no están aseguradas, es decir que si hay un accidente eres tú el que tendrá que pagar, es molesto", dice este hombre de 28 años, cuya empresa de alquiler de bicicletas y motos eléctricas está inundada de pedidos.

"Hay muchas bicicletas y monopatines que zigzaguean de izquierda a derecha", se queja Brahim Amarai, un taxista. "Se exponen al peligro y nos ponen en peligro", refunfuña.

Alice, una ciclista consumada, está impaciente por que el caos termine: "No puedo esperar a que termine la huelga y que los ciclistas del domingo vuelvan a tomar el metro", dice.

