Primer ministro de Líbano dice estar a favor de un gobierno de tecnócratas

Beirut (AFP)

El nuevo primer ministro libanés, Hasan Diab, aseguró este viernes querer formar un gobierno de "tecnócratas independientes" para hacer frente a la grave crisis económica, en medio del descontento de la comunidad sunita que rechaza su designación.

Diab, de 60 años, un universitario y exministro de Educación poco conocido, fue nombrado el jueves en una votación tras las consultas parlamentarias realizadas por el jefe del Estado, Michel Aoun, conforme a la Constitución.

Su nombramiento se produjo dos meses después del inicio, el 17 de octubre, de un movimiento de protesta inédito en el país contra la clase dirigente, acusada de corrupción e incompetencia.

Mientras que el subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, pidió reformas durante su visita al Líbano, Diab prometió "formar un gobierno de tecnócratas independientes", como exigen los manifestantes.

Pero el apoyo a su designación del movimiento chiita Hezbolá y sus aliados --entre ellos el partido de Aoun-- avivó el malestar en la calle, en particular de los sunitas, que la consideran una marginación de su comunidad, a la que corresponde el puesto de primer ministro en este país multiconfesional.

Aunque es sunita, Diab solo recibió el apoyo de seis diputados sunitas, de los 69 que votaron por su designación durante las consultas.

El ex primer ministro Saad Hariri no ha dado un apoyo franco a su sucesor, mientras que la Corriente del Futuro, el partido que preside, "no participará en el próximo gobierno", indicó a la AFP una fuente cercana.

- "Dignidad sunita" -

En Trípoli, una ciudad del norte mayoritariamente sunita, los manifestantes bloquearon las rutas y llamaron a huelga general, según un corresponsal de la AFP.

Los manifestantes también cortaron otras carreteras en varias regiones del norte y del este, incendiando neumáticos y colocando contenedores de basura, según la agencia nacional de información (ANI).

En Corniche al Mazraa, un barrio de Beirut predominantemente sunita y partidario de Hariri, manifestantes furiosos gritaron consignas contra Diab y luego lanzaron piedras y fuegos artificiales contra los militares, hiriendo a cuatro soldados, según la ANI.

La tensión subió cuando los manifestantes llevaron un gran camión cargado de arena y piedras para arrojarlas en medio de la carretera y bloquearla.

"Basta de menospreciar la dignidad de los sunitas", gritó un manifestante al micrófono de una cadena de televisión local.

"Es ridículo" afirmar que el próximo gobierno será controlado por Hezbolá, aseguró Diab en una entrevista este viernes en la radio internacional alemana Deutsche Welle.

Hariri por su parte llamó a sus partidarios para que actuaran con moderación. "El que realmente me quiera, que abandone la calle inmediatamente", escribió en Twitter.

El ex primer ministro, considerado el líder de la comunidad sunita del país y que se había propuesto para dirigir el próximo gobierno, se retiró el miércoles después de semanas de negociaciones políticas.

- Apoyo occidental -

Diab dijo a la Deutsche Welle que espera el "pleno apoyo de los europeos y de Estados Unidos".

"Todo el mundo está dispuesto a cooperar para que Líbano pueda disfrutar de un gobierno excepcional que no se parezca a los antiguos gobiernos", afirmó.

"Creo que los estadounidenses, cuando se forme un gobierno de este tipo, lo apoyarán porque se tratará de un gobierno que rescatará al Líbano" de la crisis, dijo.

Desde hace meses, Líbano sufre una de sus peores crisis socioeconómicas y financieras desde el final de la guerra civil (1975-1990).

Algunos observadores temen que el apoyo del Hezbolá pro-Irán a Diab ponga en riesgo las ayudas extranjeras cruciales, en particular las de los países occidentales, incluido Estados Unidos, que califica a ese movimiento de "organización terrorista".

En abril de 2018, la comunidad internacional se había comprometido a otorgar 11.600 millones de dólares a Líbano en una conferencia en París. Pero esa ayuda no fue desbloqueada, debido a la falta de aplicación de las reformas prometidas por Beirut.

El viernes, David Hale, quien se reunió con Hariri y el jefe del parlamento Nabih Berri, instó a las autoridades libanesas a "actuar en el interés nacional, hacer avanzar las reformas y formar un gobierno comprometido con esas reformas".

