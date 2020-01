Víctimas de caso Weinstein sufrirán un interrogatorio "brutal" en juicio, según abogada

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Antes del inicio del juicio de Harvey Weinstein el lunes, AFP habló con Gloria Allred, una de las abogadas más conocidas de Estados Unidos por representar a víctimas de agresión sexual, para obtener su visión sobre el proceso.

Dos de las clientas de Allred, la exasistente de producción Mimi Haleyi y la actriz de "Los Soprano" Annabella Sciorra, acusan a Weinstein de agresión sexual y serán llamadas a declarar en su contra.

Estos son algunos extractos de una entrevista con Allred, de 78 años, quien ha ejercido como abogada durante más de 40 años.

- ¿Qué pueden esperar los abogados de Weinstein?

"El señor Weinstein tiene un pequeño ejército de abogados defensores altamente experimentados y bien pagados. Si es declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua en prisión. Es de alto riesgo".

"Intentarán hacer todo lo posible para atacar la credibilidad de los testigos, sus motivos. Atacarán cualquiera de sus inconsistencias, cualquier declaración que hayan dicho anteriormente en comparación con lo que están diciendo ahora".

"Si existe tal inconsistencia, esperaría un interrogatorio brutal. Por lo tanto son muy, muy valientes de estar dispuestas a testificar".

- ¿Espera que el acusado testifique? -

"La mayoría de las personas acusadas que están siendo procesadas deciden no presentarse como testigos, sino que invocan el privilegio de la quinta enmienda contra la autoinculpación".

"Realmente me sorprendería si lo hiciera. No creo que pueda soportar ningún contrainterrogatorio vigoroso y no tengo dudas de que estaría sujeto a eso si decidiera testificar".

- ¿Lamenta que los acuerdos de confidencialidad hayan retrasado la divulgación pública de la mala conducta de Weinstein?

"Creo que es importante que las víctimas tengan la opción de un acuerdo confidencial porque muchas personas que han sido violadas o agredidas sexualmente no quieren que sus familias o compañeros de trabajo lo sepan".

"Si podemos obtener un acuerdo confidencial para ellas -quizás son millones de dólares- sin un juicio público y el riesgo de lo que un jurado pueda decidir, si desean tener un acuerdo confidencial y su privacidad, defenderé su derecho a tenerlo".

- ¿Le complace ver que algunos estados estadounidenses hayan eliminado la prescripción de los delitos de agresión sexual?

"No creo que deba haber ningún estatuto de limitaciones en ningún estado. Después de una larga batalla pudimos cambiar la ley en California (y otros la siguen). Esto es parte del empoderamiento de las mujeres".

"Las víctimas aún tienen un largo camino por recorrer, todavía no estamos allí, pero hay progreso y eso es positivo".

"Gran parte del progreso se debe a que muchas de las víctimas han comenzado a exigir que sean tratadas con respeto y dignidad y que los acusados rindan cuentas".

"Le doy crédito al movimiento de mujeres, que ha sido muy, muy importante en todo esto".

- ¿Qué pasa con los otros juicios de abuso sexual en los que estás involucrada? -

"También represento a las denunciantes de Jeffrey Epstein y a las denunciantes de R. Kelly. El gobierno federal (que tiene más medios que los fiscales estatales) está involucrado (con casos en contra de ambos). Es un avance muy importante".

"Si los fiscales concluyen que tienen evidencia de que hay cualquier cómplice y han ayudado a sabiendas al señor Epstein a traficar sexualmente con niñas menores de edad, entonces se puede presentar un caso penal contra otras personas, a pesar de que el señor Epstein falleció".

© 2020 AFP