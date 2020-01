Ministro de Defensa israelí busca llegar a un "millón" de colonos en Cisjordania

Anuncios Lee mas

Jerusalén (AFP)

El ministro de Defensa israelí aseguró este miércoles que quiere aumentar la población de judíos en Cisjordania ocupada de los 400.000 actuales a un millón en una década.

Naftali Bennett, un halcón que es apoyado mayoritariamente por los colonos israelíes, lidera el Partido Nueva Derecha con vistas a las elecciones de marzo.

El ministro habló en un Congreso en Jerusalén sobre el giro político que dio Washington en noviembre al dejar de considerar los asentamientos ilegales, junto con el primer ministro en funciones Benjamin Netanyahu y el embajador estadounidense David Friedman.

"Nuestro objetivo es que en una década, un millón de ciudadanos israelíes vivan en Judea y Samaria", dijo Bennett, utilizando la referencia bíblica de los territorios israelíes ocupados de Cisjordania.

Friedman, que también es judío y un convencido partidario de los asentamientos, discrepa del término "ocupados".

"No somos ocupantes en nuestro país, no somos ocupantes en nuestra tierra, no somos como los belgas en el Congo", dijo.

Estos comentarios fueron inmediatamente condenados por la Autoridad Palestina.

El canciller palestino los describió como "racistas" y "reflejan la naturaleza colonialista judía del acuerdo del siglo", en referencia al todavía desconocido plan de paz que prepara el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro agregó que las declaraciones de Friedman y Bennett son "confesiones oficiales sobre su participación en el delito de los asentamientos y la confiscación de tierra palestina".

El 18 de noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos ha dejado de considerar que los asentamientos violen "la legislación internacional".

Con anterioridad, la política estadounidense estaba basada, al menos en teoría, en la opinión legal del departamento de Estado vigente desde 1978 que señalaba que la creación de asentamientos en los territorios palestinos apropiados una década antes por Israel violaba la legislación internacional.

La Cuarta Convención de Ginebra sobre la legislación de guerra prohíbe explícitamente los asentamientos en territorios ocupados.

Este cambio de la política estadounidense fue vivamente criticado por la comunidad internacional y por los palestinos.

Naciones Unidas y la Unión Europea dijeron que la decisión no cambiará la realidad de que los asentamientos son ilegales, mientras la Liga Árabe condenó la decisión unilateral de Washington.

Más de 600.000 israelíes viven en los asentamientos en Jerusalén Oriental y en Cisjordania, junto a más de 3 millones de palestinos.

Israel se hizo con el control de los territorios, considerados como parte de cualquier futuro estado palestino, en la guerra de los Seis Días de 1967.

Poco después de asumir su puesto en noviembre, Bennet anunció un plan para duplicar el número de colonos en la ciudad cisjordana de Hebrón.

