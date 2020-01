FMI dice que Argentina tomó rumbo positivo y espera menor crecimiento de Chile

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

El nuevo gobierno de Argentina emprendió un rumbo económico positivo en tanto que es previsible una revisión a la baja del crecimiento de Chile, afirmó el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.

En un anticipo de una entrevista que la CNN difundirá el domingo, Werner dijo también que "probablemente en 2019 haya un crecimiento ligeramente inferior a 3,5% y un número parecido estamos esperando para 2020".

Werner indicó que las autoridades argentinas tienen menos de un mes en el gobierno no expusieron un "plan más detallado". Pero aún así "las primeras medidas nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva", añadió.

El presidente Alberto Fernández ha declarado su intención de cumplir las obligaciones de la deuda, pero advirtió que lo hará cuando la economía vuelva a generar recursos, después de casi dos años de recesión y caída del Producto interno Bruto (PIB) bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-19).

"El gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables y tratar de estabilizar la situación de inestabilidad que se dio en los últimos meses", dijo Werner.

Macri acudió el año pasado al Fondo Monetario Internacional como salvavidas cuando se le cerraron los mercados internacionales de préstamos y podía caer en default.

El FMI le dio a Macri la ayuda más grande de la historia, con un stand by por 57.000 millones de dólares, pero sólo llegó a desembolsar 44.000 millones. Fernández dijo que no quiere más un dólar del FMI porque no lo podría devolver.

"Es importante que tengamos un diálogo más profundo y más detallado con Argentina, como lo expresó el presidente Fernández y el ministro (de economía, Martín Guzmán)", dijo el funcionario del organismo crediticio.

Werner aclaró que las medidas de emergencia fueron lanzadas "en un contexto en el cual las cuentas fiscales no se vean afectadas y que cualquier aumento del gasto vaya de la mano de un aumento de ingresos que lo financie de manera sana".

En cambio, al hablar de Chile, dijo que "los indicadores de alta frecuencia para octubre mostraron una contracción muy importante que llevó a varios analistas a revisar el crecimiento de la economía chilena en más de un punto porcentual para 2019 y 2020".

"No lo hemos revisado aún. Lo haremos hacia la tercera semana de enero, que es la fecha en que presentamos la actualización de nuestros pronósticos", agregó.

Pero advirtió que "claramente nuestra estimación (del FMI) va a tener un efecto importante. Un crecimiento (en Chile) que se anticipaba que subiese en un rango de 2,5% y 3,5% va a tener una revisión a la baja considerable".

Masivas manifestaciones se han realizado en Chile hacia finales de 2019 en protesta por la situación económica y social.

© 2020 AFP