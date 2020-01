Billie Eilish interpretará la canción de la nueva entrega de James Bond

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La cantante estadounidense Billie Eilish tendrá la gran misión de interpretar el tema oficial de la nueva entrega de las aventuras de James Bond, "Sin tiempo para morir", anunció el martes el sitio web 007.

La artista de 18 años, que escribió la letra de la canción con su hermano y cómplice habitual, Finneas, será la intérprete más joven en la historia de las bandas sonoras de James Bond.

La compañía EON Productions, que produce todas las cintas de James Bond, siempre ha otorgado una importancia particular a la banda sonora de sus películas y ha buscado para ello a músicos en sintonía con su época.

Madonna, Adele, Sam Smith, Alicia Key y Jack White prestaron sus voces a las anteriores entregas, aunque con resultados desiguales.

"Live and Let Die" de Paul McCartney y Wings, "Skyfall" de Adele o "Goldfinger" de Shirley Bassey, quien además interpretó la canción principal de tres de las cintas, siguen estando entre los temas más populares.

"Sin tiempo para morir", la vigésima quinta película de la saga, se estrenará el 2 de abril en España, el 9 en Argentina y Brasil y el 10 en Estados Unidos.

En el nuevo episodio, James Bond disfruta de su apasible retiro en Jamaica, pero este se ve alterado cuando un agente de la CIA lo contacta para dar con el paradero de un científico secuestrado.

Daniel Craig encarna nuevamente, y en teoría por última vez, el papel del agente británico, mientras que Rami Malek, Óscar 2019 al mejor actor por "Bohemian Rhapsody", se mete en la piel de un misterioso enemigo.

"Es una locura ser parte" de esta película, reaccionó Billie Eilish, citada en el comunicado de la productora. La cantante dijo sentir un "gran honor".

"Siempre hemos soñado con escribir la canción principal de un Bond", agregó. "James Bond es la franquicia cinematográfica más genial de la historia. Todavía estoy en estado de shock".

Lanzado en marzo, el álbum debut de Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", alcanzó el segundo lugar en Estados Unidos en 2019, por detrás del "Hollywood's Bleeding" del rapero Post Malone.

La cantante californiana fue nominada en las cuatro principales categorías de los Grammy, los premios de la industria musical estadounidense, que se entregarán el 26 de enero. En total, ella está en carrera en seis categorías.

