"La alianza Renault-Nissan no está muerta", según su presidente

Bruselas (AFP)

"¡La alianza Renault-Nissan no está muerta! Pronto lo demostraremos", afirmó su presidente, Jean-Dominique Senard, en una entrevista con el diario belga L'Echo este martes, en reacción a unas informaciones de la prensa que indican que Nissan se plantearía separarse de Renault.

El lunes, la acción de Renault terminó a la cola del CAC 40 de París (-2,82%), en un mercado en equilibrio (-0,02%), tras un artículo aparecido en el Financial Times que daba cuenta de un supuesto plan de Nissan de separarse de Renault.

"Lo que se escribió ahí no tiene ningún vínculo con la realidad actual de la alianza. Me pregunto por el origen de estas informaciones. No estoy seguro de la buena intención de las mismas", declaró al diario belga.

"La alianza no está ahí en absoluto. Estamos recreando su espíritu original. El consejo de la alianza que presido es de una calidad excepcional. Nunca he visto tan buena relación cordial entre los diferentes dirigentes de nuestros tres grupos [Renault, Nissan y Mitsubishi] para hacer avanzar la alianza en la buena dirección", agregó.

El miércoles, el expresidente del grupo automovilístico franco-japonés Carlos Ghosn saldó cuentas con sus sucesores y lanzó que "ya no hay alianza Renault-Nissan".

Una crítica que Senard descartó en sus declaraciones al periódico belga, aduciendo que "ningún dirigente de nuestros tres grupos duda de la utilidad fundamental de la alianza. No tenemos elección. Debemos lograrlo. Todo cuanto se discute hoy en día trata sobre eso".

"En cualquier caso, estamos obligados a prever inversiones considerables para explorar tecnologías del futuro, cifradas en miles de millones de euros", añadió Senard.

"No es complicado, no podemos hacerlo solos, ninguna de nuestras empresas puede permitírselo. El potencial de esta alianza es, pues, considerable, aunque desde fuera no se perciba todo su alcance", subrayó.

Nissan no reaccionó oficialmente a las informaciones del Financial Times. Sin embargo, una fuente próxima al fabricante japonés, entrevistada por la AFP, consideró que la información probablemente procedía de personas "resentidas" en Nissan "dispuestas a descargar su frustración".

La reconstrucción de la confianza entre ambos grupos "tomará tiempo", aunque sus dirigentes "estén convencidos de que sin la alianza, ninguna de las dos empresas va a ningún sitio", añadió la fuente.

