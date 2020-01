Un esquiador de fondo austriaco es condenado a cinco meses de prisión por dopaje

Anuncios Lee mas

Viena (AFP)

El antiguo esquiador de fondo austriaco Dominik Baldauf, que se declaró culpable por dopaje en el marco de la red internacional conocida como 'Aderlass', fue condenado a cinco meses de prisión condicionales por "fraude deportivo grave", este martes en Innsbruck.

Baldauf, de 27 años, que reconoció haberse sometido al dopaje sanguíneo desde 2016 y a las hormonas de crecimiento desde 2017, presentó un recurso a la condena. La fiscalía también ha apelado.

El esquiador admitió haberse dopado hasta su arresto en febrero, durante el Mundial de esquí nórdico celebrado en la estación austriaca de Seefeld. El espectacular golpe policial supuso el desmantelamiento de una importante red de dopaje organizada alrededor del médico alemán Mark Schmidt, arrestado el mismo día en su gabinete de Erfurt (Alemania).

La red proveía de productos dopantes a esquiadores de fondo y ciclistas, principalmente, con 20 deportistas de diferentes países implicados, según los investigadores alemanes encargados de la investigación.

El esquiador de fondo austriaco Johannes Dürr fue el que reveló la existencia del tráfico, por lo que fue acusado por la justicia de ser un colaborador activo.

"Dürr me dijo lo que pasaba en el deporte de alto nivel. Me dijo lo que había hecho y que había un médico alemán. Pero nunca me dijo que yo lo tenía que hacer también", declaró Baldauf en su proceso.

Junto con el fondista Max Hauke y el ciclista Stefan Denifl, Baldauf es el primer deportista suspendido, durante cuatro años, por su implicación en el caso Aderlass.

© 2020 AFP