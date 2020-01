Una famosa youtuber holandesa revela que es transgénero

Anuncios Lee mas

La Haya (AFP)

Una estrella holandesa de las redes sociales, que cuenta con millones de seguidores en YouTube por sus tutoriales de maquillaje, reveló en un video que es transgénero.

Conocida bajo el nombre de NikkieTutorials, Nikkie de Jager, seguida por 12,7 millones de personas en YouTube y 13,3 millones en Instagram, compartió la noticia con sus fans en un video difundido el lunes.

La youtuber de 25 años explica que habría preferido escoger el momento de desvelar que es transgénero pero que personas que querían dar esta información a los medios "le habían quitado esta posibilidad".

"Cuando era más joven, nací en el cuerpo incorrecto, lo que significa que soy transgénero. Filmar este video da miedo pero es tan liberador", declaró emocionada.

"No me puedo creer que les esté contando esto a todos ustedes hoy para que todo el mundo lo vea, pero, caray, me siento bien de hacerlo por fin. Es la hora de dejarse ir y ser libre", explicó Nikkie de Jager en su video, que este martes por la tarde tenía 17 millones de vistas en YouTube.

La youtuber también se dirigió a las personas que le hicieron hablar, y dijo que era "horrible saber que hay gente que no puede respetar la verdadera identidad de alguien".

Transgender Netwerk Nederland, una organización holandesa de defensa de las personas transgénero, se congratuló del video de la maquilladora y consideró que es "muy importante" para romper tabúes que los famosos asuman cuando son transgéneros.

Los tutoriales de maquillaje de Nikkie de Jager han hecho de ella una verdadera figura en el sector. Ha colaborado con la estrella estadounidense de la telerrealidad Kim Kardashian o las cantantes Lady Gaga y Katy Perry, según la cadena pública holandesa NOS.

© 2020 AFP