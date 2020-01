HRW denuncia desinterés de México por resolver desapariciones

Anuncios Lee mas

México (AFP)

El gobierno de México muestra desinterés en perseguir y castigar a los responsables de miles de asesinatos y desapariciones ocurridas durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en años anteriores, denunció este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

"Lo que resulta realmente incomprensible es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador este comprometido con la identificación de estos casos, pero parece no estar interesado en resolver una pregunta básica: ¿quiénes son los responsables de estos hechos?, ¿quiénes son los autores de este espectáculo dantesco?", cuestionó José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización.

López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 proponiendo terminar con el combate militarizado al crimen organizado y la persecución de sus líderes, aplicando en cambio políticas contra la pobreza y la exclusión, a su juicio, las causas de la violencia.

Vivanco expresó consternación por las cifras oficiales que indican que los asesinatos en México habrían superado los 34.000 el año pasado, mientras que los desaparecidos suman 61.637 personas, el 97,4% de estas desapariciones ocurridas desde 2006, cuando México inició una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado.

"Reflejan una calamidad, una catástrofe humanitaria en México", lamentó Vivanco, quien subrayó que 5.184 de las desapariciones ocurrieron ya con López Obrador, un hecho que consideró "preocupante" pues indica que no hay mejorías y que persiste la violación de derechos humanos bajo el mandatario izquierdista.

"Este no es el resultado de una catástrofe natural (...) esta es la obra de algunos, tanto grupos irregulares, mafiosos, cárteles, como agentes del Estado", advirtió en la conferencia de presentación del informe anual de HRW.

Vivanco insistió en señalar la inacción de las autoridades de procuración de justicia que parecen "desentenderse por completo de esta realidad".

"Estamos profundamente decepcionados, no vemos esfuerzos, no vemos que exista aquí una unidad de fiscales (...) que esté dirigida a trabajar 24 horas no sólo para establecer verdad sino hacer justicia", afirmó.

Como muestra, el defensor de derechos humanos dijo que la justicia mexicana ha dado solamente 50 sentencias de los más de 61.000 casos de desaparición.

Vivanco criticó también que el gobierno "pretenda lavarse las manos" en cuanto a sus responsabilidades de derechos humanos, alegando que estos casos son herencia de administraciones anteriores.

"Me parece que a estas alturas, después de un año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un argumento que no se sostiene", aseveró.

Las declaraciones de Vivanco ocurren un día después de que HRW denunciara también la infracción de autoridades mexicanas a los derechos humanos de migrantes irregulares que cruzan el territorio del país para solicitar asilo en Estados Unidos.

