El director Steven Soderbergh firma un contrato de tres años con HBO

Nueva York (AFP)

El director estadounidense Steven Soderbergh firmó un contrato de tres años para producir contenido para el canal de cable HBO y la nueva plataforma HBO Max, que se lanzará en la primavera boreal.

Conocido principalmente por sus películas, el director ya ha hecho varias apariciones en televisión, la mayoría de ellas con HBO y Cinemax (otro canal del mismo grupo), recientemente con las series "The Knick" y "Mosaic".

Soderbergh ganó un premio Emmy, reconocimientos de la televisión estadounidense, por la película "Mi vida con Liberace", en 2013, también producida para HBO.

Como parte de este nuevo acuerdo, se prevé que haga la película para televisión "Let Them All Talk", con Meryl Streep, Candice Bergen y Dianne Wiest, cuyo lanzamiento está programado para 2020 en HBO Max, según un comunicado de este miércoles.

Al llegar tarde en la batalla por las plataformas, el servicio de suscripción de HBO Max ha lanzado, para diferenciarse, una gran serie de proyectos originales que se agregarán a la reconocida oferta de programas del canal HBO.

El grupo WarnerMedia, empresa matriz de HBO, no dio información adicional sobre los otros proyectos, además de la película "Let Them All Talk", en los que trabajaba el director, que fue Palma de oro en el festival de Cannes en 1989 por la película "Sexo, mentiras y video".

