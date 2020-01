Maestros temen una caza de brujas en las manifestaciones hongkonesas

Anuncios Lee mas

Hong Kong (AFP)

Siete meses después del inicio de las manifestaciones prodemocracia en Hong Kong, los profesores denuncian un clima de caza de brujas en las escuelas que les obliga a no mencionar la actualidad con los alumnos y a evitar expresar sus opiniones en las redes sociales.

Como profesor de primaria, Nelson se enfrenta hoy a un procedimiento disciplinario por publicar en Facebook un comentario que critica a la policía.

Nelson -un nombre falso- afirma a la AFP que fue una denuncia anónima la que puso en marcha la máquina administrativa. Y no tiene ni idea de quién pudo haber hecho esa denuncia incriminatoria, tanto más cuanto que sus mensajes debían ser visibles sólo para sus "amigos".

El demandante, un pariente de un alumno, presentó, en apoyo de su denuncia, capturas de pantalla de publicaciones privadas de Nelson que denunciaban el comportamiento de la policía.

Las escuelas y las universidades han sido siempre focos de protesta en favor de la democracia en la antigua colonia británica. Por ejemplo, en 2012, decenas de miles de alumnos y profesores salieron a las calles en masa para protestar contra nuevas lecciones de patriotismo, que denunciaban como un intento de lavado de cerebro de los niños de la región autónoma con la propaganda china.

- Las autoridades van demasiado lejos -

La impugnación actual se originó en junio, cuando se rechazó un proyecto de ley, ahora enterrado, que tenía por objeto autorizar la extradición a China, con manifestaciones inmensas.

Desde entonces, el movimiento amplió considerablemente sus reivindicaciones a la denuncia de lo que se considera injerencia de China en los asuntos de su región semiautónoma.

Con mucha frecuencia, las manifestaciones degeneraron en graves violencias entre radicales y fuerzas del orden.

Desde junio, 6.500 personas fueron detenidas, según la policía. De ellos, un tercio son estudiantes y unos 80 profesores.

Tras una investigación, la escuela en la que trabaja Nelson confirmó que no había hablado de política en clase. Sin embargo, la Oficina de Educación de Hong Kong sigue pidiéndole que explique cada una de sus publicaciones.

Las autoridades "van demasiado lejos", denuncia. "Cuando ya no estoy en el trabajo, ya no estoy en el trabajo. Es lo mismo con los policías. Si ya no están en el trabajo, pueden contar lo que quieran sobre Weibo", prosigue, citando el nombre de una red social muy popular en China.

Desde entonces, suprimió su cuenta de Facebook y es muy prudente en sus publicaciones en otras redes sociales, hasta el punto que ya no escribe la palabra "policía".

Esta autocensura recuerda el caso de los empleados de la compañía aérea hongkonesa Cathay Pacific que, el año pasado, desactivaron sus cuentas en las redes sociales después de que algunos colegas afirmaran haber sido destituidos debido a su compromiso a favor de la democracia.

El jefe de la Dirección de Educación prometió sanciones disciplinarias ejemplares contra los profesores detenidos, incluida la revocación de su certificado de maestro, señalando "un pequeño número de ovejas negras en el sector de la enseñanza".

También afirmó a los miembros del Consejo Legislativo (LegCo), el parlamento local, que la mayoría de las quejas contra el personal docente se referían a "mensajes inapropiados en las redes sociales, contenidos odiosos, maliciosos, mensajes de insulto o haciendo apología de la violencia".

