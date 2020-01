Quintanilla gana la penúltima etapa y se acerca a Brabec en la general

Anuncios Lee mas

Haradh (Arabia Saudita) (AFP)

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) ganó este jueves la undécima y penúltima etapa del Dakar-2020, entre Shubaytah y Haradh (Arabia Saudita), y redujo a la mitad su desventaja sobre el líder de la general, el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

Quintanilla, que ya había ganado la novena etapa, entró en la meta delante del austríaco Matthias Walkner (KTM), que llegó a 9 segundos, y del argentino Luciano Benavides (KTM), a 2 minutos y 48 segundos.

En la clasificación general, Brabec sigue estando en una posición favorable para lograr su primera victoria en la prueba, pero solo tiene 13 minutos y 56 segundos de ventaja sobre Quintanilla, cuando contaba con 25 minutos y 44 segundos un día antes.

"Estoy muy satisfecho con la etapa de hoy, siempre es una alegría ganar una especial. Ha sido un día difícil pero he estado al 100% desde el inicio. Le he recortado bastante tiempo a Ricky pero la brecha entre nosotros aún es grande. Por suerte tengo kilómetros por delante mañana para atacar", señaló Quintanilla.

El español Joan Barreda (Honda), que era tercero en la general el miércoles, retrocedió a la quinta posición, detrás del australiano Toby Price (KTM) y Walkner.

La duodécima y última etapa, el viernes, conducirá a los participantes desde Haradh hasta Qiddiya, con 477 km de recorrido, 374 de ellos de tramos cronometrados.

"Hoy me he limitado a defenderme. He rodado al 70 %, para no cansarme más de la cuenta ni tampoco forzar la moto. Estoy contento de estar aquí, ahora solo pienso en llegar a la meta final. Mañana puede ser un gran día, a ver si consigo seguir con esta buena onda", resumió el líder Brabec.

© 2020 AFP