Sainz pierde parte de su ventaja, pero llega líder a la última jornada del Dakar

Haradh (Arabia Saudita) (AFP)

El francés Stéphane Peterhansel (Mini) ganó este jueves la undécima y penúltima etapa del Dakar-2020 en autos, su cuarto triunfo parcial este año en la carrera, en una jornada en la que el español Carlos Sainz (Mini) sigue líder pero vio reducida su ventaja a diez minutos.

El francés solo sacó diez segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), en esta etapa entre Shubaytah y Haradh (Arabia Saudita), en la que Sainz fue tercero, a 8 minutos y 3 segundos de Peterhansel.

"Por lo general, es tremendamente difícil ganar minutos en la pista. En cambio, cuando se cometen errores de navegación, se abren grandes huecos. Lo hemos dado todo hoy, hemos atacado de principio a fin y hemos recortado varios minutos, pero no lo suficiente. Si Carlos confirma los pronósticos y se impone en la prueba, será estupendo para el equipo", explicó Peterhansel.

Carlos Sainz (Mini) conserva una importante ventaja respecto al catarí (10:17) y al francés (10:23), antes de la disputa de la última etapa, sobre 477 km, 374 de ellos de tramos cronometrados, el viernes entre Haradh y Qiddiya.

"Me alegro de haber dejado atrás la etapa maratón, pues eso siempre es importante. Ayer tuvimos que trabajar bastante en el coche pero hoy ha ido todo bien. Ya solo queda un día por delante. Voy a tratar de mantener las distancias y permanecer concentrado mañana", señaló el español.

- Duelo Al Attiyah-Peterhansel -

Al-Attiyah solo posee seis segundos de ventaja sobre Peterhansel en la general, lo que deja presagiar otro duelo entre el francés, ganador de trece títulos del Dakar, 6 en moto y 7 en auto, y el catarí, que tiene tres títulos, dos segundos puestos y un tercero en una prueba en la que ha logrado 28 triunfos de etapa.

"Cometimos un error el miércoles que nos costó muy caro. Ahora, vamos a pelear con Stéphane para mantener el segundo puesto. Está muy bien. Veremos qué nos depara el último día", afirmó el catarí.

Por su parte, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) ganó este penúltima etapa en motos y redujo a la mitad su desventaja sobre el líder de la general, el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

Quintanilla, que ya había ganado la novena etapa, entró en la meta delante del austríaco Matthias Walkner (KTM), que llegó a 9 segundos, y del argentino Luciano Benavides (KTM), a 2 minutos y 48 segundos.

En la clasificación general, Brabec sigue estando en una posición favorable para lograr su primera victoria en la prueba, pero solo tiene 13 minutos y 56 segundos de ventaja sobre Quintanilla, cuando contaba con 25 minutos y 44 segundos un día antes.

- Triunfo de Quintanilla -

"Estoy muy satisfecho con la etapa de hoy, siempre es una alegría ganar una especial. Ha sido un día difícil pero he estado al 100% desde el inicio. Le he recortado bastante tiempo a Ricky pero la brecha entre nosotros aún es grande. Por suerte tengo kilómetros por delante mañana para atacar", señaló Quintanilla.

El español Joan Barreda (Honda), que era tercero en la general el miércoles, retrocedió a la quinta posición, detrás del australiano Toby Price (KTM) y Walkner.

La duodécima y última etapa, el viernes, conducirá a los participantes desde Haradh hasta Qiddiya, con 477 km de recorrido, 374 de ellos de tramos cronometrados.

"Hoy me he limitado a defenderme. He rodado al 70 %, para no cansarme más de la cuenta ni tampoco forzar la moto. Estoy contento de estar aquí, ahora solo pienso en llegar a la meta final. Mañana puede ser un gran día, a ver si consigo seguir con esta buena onda", resumió el líder Brabec.

