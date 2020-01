Nuevos incidentes en Beirut este domingo dejan al menos 70 heridos

Anuncios Lee mas

Beirut (AFP)

Violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía con saldo de al menos 70 heridos estallaron este domingo en Beirut, un día después de choques que habían dejado al menos otros 400 heridos en el marco de meses de protesta contra una clase política vista como incompetente y corrupta.

La policía recurrió este domingo a balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes antigubernamentales reunidos en una avenida que conduce al Parlamento, cerca de la Plaza de los Mártires, epicentro del movimiento de protesta lanzado el 17 de octubre.

Por segunda tarde consecutiva, y al grito de "¡revolución, revolución!", los manifestantes arrojaron piedras y petardos al bloqueo de la policía antidisturbios.

La policía replicó con gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y balas de goma, indicó un reportero de la AFP en el sitio.

La Cruz Roja Libanesa suministró un balance inicial de al menos 70 heridos y lesionados, incluidos 30 que debieron ser hospitalizados.

Entre los heridos hay dos periodistas, según la agencia oficial de noticias ANI, mientras la televisora Al Jadeed anunció que uno de sus camarógrafos había sido herido en la mano por una bala de goma.

Las fuerzas de seguridad habían hecho un llamado a los manifestantes para que la concentración fuese "pacífica" y que no "atacaran" a la policía.

- "Estamos hartos" -

En tres meses de protesta, la ira ha crecido entre los manifestantes que castigan la inercia de los líderes: la crisis económica empeora con despidos masivos, restricciones bancarias drásticas y una fuerte depreciación de la libra libanesa.

"Estamos hartos de los políticos. Después de tres meses, nos demuestran que no cambian, que no escuchan, que no proponen nada", protesta Mazen, de 34 años.

La capital libanesa experimentó el sábado un nivel de violencia sin precedentes desde el comienzo de la disputa con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejaron al menos 377 heridos según informes de la Cruz Roja Libanesa y defensa civil compilados por AFP.

Cadenas de televisión y redes sociales difundieron testimonios de personas cuyos hijos --decían-- recibieron balazos de goma en un ojo.

En las redes sociales, un video mostró a miembros de las fuerzas del orden golpeando con violencia a personas presentadas como manifestantes al descender de una camioneta en un cuartel de policía de Beirut.

A raíz de esto, la policía anunció en su cuenta Twitter la apertura de una investigación. "Todo agente que haya agredido a detenidos será interrogado", según un tuit.

Unas treinta personas fueron detenidas en estos incidentes, aunque la fiscalía ordenó su liberación, anunció este domingo la agencia ANI.

"No había ninguna justificación para el recurso brutal a la fuerza por parte de la policía antidisturbios contra manifestantes en su mayoría pacíficos", estimó Human Rights Watch (HRW), en una reacción enviada a periodistas.

Las manifestaciones se exacerbaron en las últimas semanas por el empeoramiento de la situación socioeconómica y por la incapacidad de las autoridades para formar un gobierno, más de dos meses después de la dimisión del primer ministro Rafic Hariri.

En los últimos días los manifestantes atacaron varios bancos, acusados de ser cómplices del poder, en el barrio de Hamra de Beirut.

Decenas de personas fueron detenidas el martes y el miércoles y luego liberadas. Otras decenas resultaron heridas durante dos noches de violencia, según la Cruz Roja libanesa.

Líbano tiene una deuda de casi 90.000 millones de dólares (81.000 millones de euros), más del 150% de su PIB, y el Banco Mundial advirtió en noviembre que las tasas de pobreza podrían alcanzar un 50% de la población, frente a un tercio actualmente.

© 2020 AFP