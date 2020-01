Federer, Djokovic y Serena vuelan a tercera ronda en una jornada ventosa

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

Los mitos Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams resolvieron por la vía rápida sus partidos de la segunda ronda del Abierto de Australia, este miércoles en una jornada marcada por el fuerte viento en Melbourne.

"Con estas condiciones meteorológicas, hay que aceptar batirse contra el adversario, pero también contra el viento. Lo acepté y he jugado muy bien desde el principio, ganaba 5-0 tras 15 minutos", subrayó Djokovic, destacando la efectividad de su servicio en las primeras dos rondas del torneo.

Segundo favorito y defensor del título, el serbio ganó con autoridad al japonés Tatsuma Ito, por 6-1, 6-4 y 6-2.

En el cierre de la jornada tampoco tembló Federer, con un contundente 6-1, 6-4 y 6-1 ante el serbio Filip Krajinovic.

"Es un muy buen debut de temporada, estoy muy relajado fuera de la cancha y he trabajado mucho en pretemporada. Se nota", señaló el suizo de 38 años, que jugará en la tercer ronda con el australiano John Millman (47º), que le batió en octavos del US Open 2018. "¡Casi me desmayo!", recordó Federer sobre el calor de aquel día en Nueva York.

- Schwartzman y Pella, sólidos -

También pasó el argentino Diego Schwartzman, preclasificado número 14, quien avanzó gracias a un sólido triunfo por 6-1, 6-4 y 6-2 sobre el español Alejandro Davidovich.

Su compatriota Guido Pella (N.22) le siguió al vencer al francés Grégoire Barrère por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3.

En tanto, el estelar griego Stefanos Tsitsipas (N.6) avanzó sin jugar, ante la baja del alemán Philipp Kohlschreiber, con una lesión muscular.

Tsitsipas apenas cedió tres puntos en su primer partido en esta edición del torneo, y en la tercera ronda deberá enfrentarse al canadiense Milos Raonic, que batió al chileno Christian Garín; 6-3, 6-4 y 6-2.

Por su parte, en el cuadro femenino, la japonesa Naomi Osaka, preclasificada número 3, avanzó a la tercera ronda y se mantiene en carrera para revalidar corona.

Osaka tuvo que superar un evidente nerviosismo en el primer set pero se recuperó a tiempo para derrotar a la china Saisai Zheng por 6-2 y 6-3.

- Osaka contra el fenómeno Coco Gauff -

En el primer parcial, Osaka llegó a arrojar lejos una raqueta al sufrir un quiebre de servicio, y seguidamente permaneció sentada en su silla con la cabeza y el rostro cubierto con una toalla.

"Sólo quería luchar", dijo la tenista japonesa de 22 años. "En ese momento sólo pensaba que no quería jugar un tercer set", añadió.

En la tercera fase se enfrentará a la sorprendente estadounidense Coco Gauff, de 15 años, quien se impuso a la rumana Sorana Cirstea por 4-6, 6-3, 7-5.

Más tarde Serena Williams, novena jugadora mundial, continuó su camino hacia su 24ª título de Grand Slam tras derrotar a la eslovena Tamara Zidansek (70ª WTA) por 6-2 y 6-3.

Expeditiva en el primer set, que ganó en 32 minutos, la estadounidense de 38 años se tuvo que emplear a fondo en la segunda manga, en la que salvó tres bolas de rotura.

"Sé que tengo que jugar mejor y no hacer tantos errores no forzados. Pero fue un buen partido para mí, ella es una gran luchadora, no iba a simplemente dejarme ganar", señaló la jugadora de 38 años.

Ya vencedora en siete ocasiones en Melbourne, Serena jugará en la tercera ronda con la china Qiang Wang (29ª).

Admás la número 1 mundial, la local Ashleigh Barty, resolvió rápido ante la eslovena Polona Hercog, 6-1 y 6-4.

Todavía en primera ronda, la española Sara Sorribes venció a la rusa Veronika Kudermetova; 2-6, 6-1 y 6-1, así como su compatriota Carla Suárez, que sorprendió a la bielorrusa Aryna Sabalenka, 7-6 (8/6) y 7-6 (8/6).

No pasó de la segunda otra española, Paula Badosa, que cayó ante un peso pesado, la checa Petra Pliskova, séptima favorita, por 7-5 y 7-5.

