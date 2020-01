Nadal arrolla a Carreño y tendrá un duelo explosivo contra Kyrgios

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

El español Rafa Nadal exhibió su talento este sábado en su partido de tercera ronda del Abierto de Australia ante su compatriota Pablo Carreño (6-1, 6-2, 6-4) y tendrá en octavos un duelo ante el local Nick Kyrgios, con el que ha protagonizado polémicas en el pasado.

Junto a Nadal, otros nombres importantes avanzaron a octavos en esta jornada, como el austríaco Dominic Thiem o la también española Garbiñe Muguruza, mientras que la principal sorpresa del día fue la eliminación de la número dos mundial, Karolina Pliskova.

La jugadora checa fue superada por la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30ª) por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/3) y el cuadro femenino sigue perdiendo pesos pesados en Melbourne.

En el masculino, la jerarquía se mantiene mucho más sólida y Nadal, número uno mundial, venció con contundencia a su compatriota Pablo Carreño (30º) en tres sets, por 6-1, 6-2 y 6-4.

"Sin ninguna duda, fue mi mejor partido del torneo hasta ahora. Hay una diferencia enorme entre hoy y los días anteriores", destacó el tenista mallorquín.

Nadal sigue así adelante en su reto de conquistar su vigésimo título del Grand Slam e igualar así el récord del suizo Roger Federer.

En octavos de final, Nadal tendrá como rival al local Nick Kyrgios (26º), que en cinco sets y 4h26 de partido se deshizo del ruso Karen Khachanov (17º) por 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9) y 7-6 (10/8).

"Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los jugadores que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta", apuntó Nadal sobre el tenista australiano.

Kyrgios, tras su victoria, también fue preguntado por esa poca sintonía con Nadal. "Es uno de los más grandes de todos los tiempos", afirmó el australiano sobre su próximo rival.

"Nos respetamos. Eso no quiere decir necesariamente que nos caigamos bien, pero vamos a salir a contrastar nuestros estilos y personalidades", apuntó.

- Muguruza sigue resurgiendo -

La de Nadal no fue la única alegría española del sábado en Australia, ya que Garbiñe Muguruza (32ª) sorprendió a la quinta jugadora mundial, la ucraniana Elina Svitolina, a la que también venció con autoridad (6-1, 6-2).

"Estuve muy concentrada en lo que quería hacer y pronto todo salió como quería. He jugado un muy buen partido", celebró la jugadora nacida en Caracas.

Muguruza tendrá como próxima adversaria a la holandesa Kiki Bertens (10ª), que derrotó a la kazaja Zarina Diyas (73ª) por 6-2 y 7-6 (7/3).

Por contra, el otro español en liza este sábado, el veterano Fernando Verdasco (51º), fue claramente superado por el alemán Alexander Zverev, séptimo del mundo, por 6-2, 6-2 y 6-4.

Entre los grandes nombres del circuito masculino, el austríaco Dominic Thiem (5º) llegó a ceder un set pero venció al estadounidense Taylor Fritz (34º) por 6-2, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4.

Zverev jugará en octavos contra el ruso Andrey Rublev (16º) y Thiem contra el francés Gael Monfils (10º).

- Halep OK, Bencic KO -

También avanzaron a octavos en el cuadro masculino el ruso Daniil Medvevev (4º), que ganó fácilmente al local Alexei Popyrin (96º) por 6-4, 6-3 y 6-2, y el suizo Stan Wawrinka (15º), en su caso tras el abandono del estadounidense John Isner (19º) cuando el helvético ya dominaba 6-4 y 4-1 en el marcador.

Medvedev y Wawrinka se disputarán entre sí un billete para los cuartos de final.

En el cuadro femenino, que el viernes sufrió un terremoto especialmente con las eliminaciones de la estadounidense Serena Williams y de la japonesa Naomi Osaka, la situación está más abierta.

Las derrotas de Pliskova y Svitolina contrastaron con la solidez mostrada por otra de las favoritas, la rumana Simona Halep (3ª del mundo), que venció 6-1 y 6-4 a la kazaja Yulia Putintseva (38ª).

Por contra, la suiza Belinda Bencic (7ª) fue arrollada por la estonia Anett Kontaveit (31ª) por un claro 6-0 y 6-1.

