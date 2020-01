Se acercan las primarias demócratas en EEUU y todos los ojos se posan en Iowa

Anuncios Lee mas

Cedar Rapids (Estados Unidos) (AFP)

Los comicios primarios por la investidura presidencial demócrata comienzan en poco más de una semana en Iowa, en el medio-oeste de Estados Unidos, rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre.

Iowa es el primer estado del país en celebrar la interna, fijada para el 3 de febrero, y a menudo juega un papel importante en la definición del postulante presidencial, aunque no siempre definitivo.

Una encuesta del diario The New York Times divulgada el sábado ubica al senador progresista Bernie Sanders con una oportuna y considerable ventaja de siete puntos en Iowa, por delante de tres aspirantes que aparecen con empate técnico: el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; el exvicepresidente Joe Biden; y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.

Pero Warren, que tiene el mayor equipo de campaña en Iowa y lideró las encuestas allí, recibió el sábado el respaldo del influyente periódico de ese estado, el Des Moines Register, que la consideró como "la mejor líder para estos tiempos".

Biden sigue encabezando las encuestas a nivel nacional mientras Buttigieg llegó a liderar los sondeos en Iowa. Y tanto Warren como la senadora Amy Klobuchar han promocionado el codiciado respaldo conjunto del NYTimes.

En paralelo, el juicio político del presidente Donald Trump en el Senado ha tenido su impacto.

En efecto, Sanders, Warren, Klobuchar y Michael Bennet, todos ellos senadores, se han alejado temporalmente de la campaña para atender al juicio político, dando la oportunidad para que Biden, Buttigieg y otros explotraran el vacío e intentaran sacar ventaja.

Pero apenas terminó la sesión del juicio al mediodía del sábado, los cuatro senadores no perdieron tiempo para aprovechar el día y medio en la campaña, antes del reinicio del proceso el lunes.

"En el momento en que terminamos la audiencia ayer salí a Iowa, hice tres actos; hoy (domingo) tengo otros tres eventos", declaró Klobuchar a la cadena ABC.

El sábado, la senadora por Minnestota recibió el respaldo del periódico más grande del estado de New Hampshire, que el 11 de febrero celebra la segunda estapa de las primarias.

El diario Union Leader aseguró que Klobuchar tenía "más la capacidad de unir que de dividir" así como "la fuerza y la resistencia para enfrentarse cara a cara con" Trump en las elecciones del 20 de noviembre.

© 2020 AFP