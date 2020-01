"Bad Guy" de Billie Eilish gana el Grammy a mejor canción

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

"Bad Guy" de la iconoclasta Billie Eilish ganó este domingo en Los Ángeles el prestigioso Grammy a la mejor canción del año.

La joven cantante venció en la categoría a artistas veteranas como Lady Gaga, Taylor Swift y Lana del Rey, así como a los emergentes Lewis Capaldi y Lizzo, y se hizo con el prestigioso galardón que reconoce la mejor composición.

"¡¿Por qué?!", fue lo primero que preguntó entre risas la cantante de 18 años al recibir el gramófono, que comparte con su hermano mayor, Finneas O’Connell, de 22 años y su principal colaborador creativo.

"Nunca pensé que esto me pasaría en toda mi vida", añadió la cantante. "Estoy agradecida y honrada de estar entre ustedes" a quienes "crecí viendo".

"No pensé que tuviéramos chance", indicó por su parte O'Connell. "Hacemos música juntos en el dormitorio, todavía lo hacemos y nos dejan hacerlo, y esto es para todos los chicos que hacen música en sus dormitorios: vas a tener uno de estos".

Eilish ganó más temprano mejor álbum vocal pop. La cantante oriunda de California fue una de las artistas más nominadas en esta edición del Grammy, con seis en total, y se convirtió en la persona más joven en competir en las cuatro categorías principales.

Antes del lanzamiento de su álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" en marzo pasado, Billie Eilish ya se había forjado un ferviente público en internet con su sonido pop desfachatado que flirtea con melodías inquietantes, con graves pesados y guiños al trap y a la música dance electrónica.

En agosto, Billie Eilish se convirtió en el primer músico nacido en la década de 2000 en subir a la cima de los 100 principales en Estados Unidos, destronando a Lil Nas X y su récord de 19 semanas con su éxito mundial "Old Town Road".

La artista, que ya recibió el título de "mujer del año 2019" por la revista especializada Billboard, también escribió con su hermano el tema oficial de la próxima entrega de las aventuras de James Bond, "Sin tiempo para morir".

© 2020 AFP