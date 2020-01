El borrador del libro de Bolton sacude el juicio político contra Trump

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Los abogados del presidente Donald Trump reanudan este lunes su defensa en el juicio político al que ha sido sometido en el Senado, en coincidencia con explosivas revelaciones contenidas en el manuscrito de un libro de su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

El hecho aumenta la presión contra los republicanos en la Cámara alta para que acepten recibir a Bolton como testigo en el juicio contra el mandatario, algo que han reclamado sin éxito los demócratas.

El diario The New York Times informó el domingo que Bolton escribió que el mandatario le dijo que la ayuda militar a Ucrania estaba sujeta a que Kiev investigara a su potencial rival en las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden.

Los demócratas acusaron a Trump de abuso de poder por haber presionado Ucrania para beneficiarse en la carrera presidencial, y de obstrucción al Congreso, por haber intentado bloquear la investigación.

Trump negó el lunes haber dicho a Bolton que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev sobre sus rivales políticos.

"NUNCA le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones de los demócratas, incluidos los Biden. De hecho, nunca se quejó de esto en el momento de su muy pública salida" del gobierno, tuiteó Trump en las primeras horas del lunes.

"Si John Bolton dijo esto, fue solo para vender un libro".

- "Nada Malo" -

Citando el manuscrito inédito de Bolton, el Times escribió que Trump le dijo a Bolton que quería mantener congelados 391 millones de dólares en ayuda a Ucrania hasta que los funcionarios de Kiev ayudaran con una investigación sobre Biden y su hijo Hunter, quien integró el directorio de una empresa de gas ucraniana.

"No he visto el manuscrito", dijo más tarde Trump a los periodistas sobre el texto de Bolton que fue enviado a la Casa Blanca para obtener una autorización de seguridad.

Esta tarde, los abogados de Trump continuarán, a partir de las 13H00 hora local (18H00 GMT), con la defensa del presidente en el Senado.

En el inicio del alegato de la defensa el sábado, el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone dijo que Trump "no ha hecho absolutamente nada malo" y que compete a los votantes, no al Congreso, decidir en las elecciones de noviembre si debe continuar o no en el gobierno.

Según la defensa, la retención de la ayuda no estuvo vinculada al pedido de investigación de Biden, algo que las revelaciones del manuscrito de Bolton contradicen.

- "Indefendible" -

La semana pasada, los acusadores de la Cámara de Representantes presentaron su alegato contra el presidente, en el que detallaron cómo Trump retuvo la ayuda militar y sostuvo una reunión en la Casa Blanca para presionar a Kiev para que iniciara una investigación sobre los Biden.

Los demócratas aprovecharon rápidamente el informe para reiterar las demandas para que Bolton y otros altos funcionarios de la administración Trump sean llamados a testificar en el juicio de destitución contra el presidente.

La presidente demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la negativa de la mayoría republicana del Senado a escuchar el testimonio de Bolton y otros testigos es "ahora incluso más indefendible".

Los republicanos tienen 53 de las 100 bancas en el Senado y son necesarios 67 votos -una mayoría de dos tercios- para destituir a Trump.

© 2020 AFP