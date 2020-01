Italia llora a Kobe Bryant, país en el que el astro anotó sus primeras canastas

Anuncios Lee mas

Milán (AFP)

Estrella mundial del básquetbol, el estadounidense Kobe Bryant, quíntuple campeón de la NBA con los Lakers, su club de toda la vida, era un icono del deporte, pero pocos saben que creció en Italia, país en el que vivió durante siete años.

Bryant falleció el domingo en un accidente de helicóptero en el que viajaba al sur de California, en un suceso en el que fallecieron otras ocho personas, entre ellas Gianna, una de las hijas del legendario basquetbolista, de 13 años, precisó el alcalde de Los Angeles Eric Garcetti.

La muerte de Bryant, de 41 años, ha entristecido a numerosos aficionados de todo el mundo, pero en pocos sitios se ha sentido tanto como en Italia.

"El deporte italiano está de duelo. Kobe Bryant es un hijo de Italia. Creció en Italia (...), estamos todos rotos por el dolor", reaccionó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI) Giovanni Malago.

"Era una de las mayores personalidades del deporte de toda la historia. Tenía una clase y una elegancia infinitas", añadió.

Kobe Bryant entró en la NBA tras salir del instituto, después de haber vivido entre los 6 y los 13 años en Italia, periodo en el que su padre Joe Bryant, antiguo exjugador de básquetbol, había puesto fin a una brillante carrera.

El adolescente Kobe, que hablaba italiano con fluidez, regresó después a Pensilvania, donde finalizó sus estudios secundarios.

La familia vivió primero en Rieti (centro), a una hora y media al nordeste de Roma, y después en Reggio Calabria (sur), en Pistoia (Toscana, centro-norte) y finalmente en Reggio Emilia (nordeste).

"Mi historia comienza en esta ciudad", había dicho Kobe Bryant sobre Reggio Emilia. "Es ahí donde comencé a soñar con jugar en la NBA", precisó.

"Para siempre, uno de los nuestros", escribió en su cuenta de Twitter el equipo de básquetbol local, el Pallacanesto Reggiana, con una foto de un joven Kobe Bryant.

- Minuto de silencio -

"Kobe Bryant creció aquí y para nosotros era un conciudadano. Nos ha dejado hoy, Una leyenda del básquet del que toda la ciudad recordará su amistad y su gratitud. Adiós Kobe", escribió el alcalde de la ciudad Luca Vecchi en su página Facebook.

"Tú nos hiciste soñar, tú nos distes emociones, pero sobre todo tú nos enamoraste. Es en Rieti donde comenzaste a hacer llorar a tus primeros rivales pequeños. Estamos orgullosos de haber sido los primeros a verte en una cancha de básquet. Nunca te olvidaremos Kobe", escribió su antiguo equipo, el NPC Rieti.

Kobe mantuvo fuertes vínculos con Italia una vez que abandonó el país: sus cuatro hijas tenían nombres italianos.

Gianna Maria Onore (13 años) es la que murió también en el accidente de helicóptero, mientras que las otras tres se llaman Natalia Diamante (16 años), Bianka Bella (3 años) y Capri Kobe Bryant (7 meses).

Durante toda la semana, en todos los partidos de básquet se guardará un minuto de silencio, anunció el presidente de la federación italiana Giovanni Petrucci.

"Es un pequeño gesto, pero un gesto obligado y que viene de corazón para rendir homenaje a la vida y a la memoria de Kobe Bryant, un absoluto campeón que siempre llevó a Italia en el corazón", aseguró Petrucci.

Para el alcalde de Pistoia, otro de los equipos de su juventud, Alessandro Tomasi, la muerte de Kobe Bryant "es un duelo que ha golpeado a toda la ciudad".

"Muchas personas de mi generación -yo tengo su edad- jugaron al básket con él, fueron a la escuela con él", añadió el alcalde.

"Para nosotros, es un momento de duelo particular, porque no sólo es un gran campeón, no sólo una leyenda, es un chico que jugó acá y pisó nuestras canchas", concluyó Tomasi.

