Banega anuncia su salida del Sevilla al acabar la temporada

Madrid (AFP)

El centrocampista argentino del Sevilla Éver Banega anunció este martes su salida del equipo español al término de la temporada, "para probar una nueva experiencia" en el Al Shabab de Arabia Saudita.

"Después de más de una década compitiendo en la élite en Europa, he decidido probar una nueva experiencia a partir del próximo verano, un nuevo continente, un nuevo fútbol", escribió el jugador internacional argentino.

"Cerraré mi ciclo en Europa como quería, en el equipo de mi vida -junto a Newells-, mi Sevilla FC, el equipo en el que hice mi mejor juego y en el que he vivido mis mejores experiencias", añadió Banega, que no da detalles sobre su club de destino.

Sin embargo, el Al Shabab árabe anunció el pasado sábado la llegada de Banega "por tres años a partir de la próxima temporada".

"Le deseamos la mejor de las suertes en su viaje con nosotros", concluyó un breve mensaje en las redes sociales del club árabe.

Banega, que cumple su quinta temporada en el Sevilla desde su llegada en 2014, con un breve paréntesis en el Inter de Milán (2016/2017), ha sido uno de los pilares sevillistas y que promete seguir dando todo hasta el momento de su marcha.

"Todavía me quedan cuatro meses para darlo todo y lograr objetivos importantes. Ojalá que ocurra como en 2016, ojalá que me marche tocando plata y jugando finales", aseguró Banega, de 31 años, en su mensaje en las redes sociales.

"Voy a darlo todo para que sea así, como he hecho en los 218 encuentros en los que me he puesto la camiseta del Sevilla", aseguró el centrocampista argentino, que finaliza contrato en junio.

En lo que va de temporada, Banega ha disputado 23 partidos con el Sevilla, en los que ha marcado dos goles y dado siete asistencias.

