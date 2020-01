El Brexit convierte un pueblo bávaro en el centro geográfico de la UE

Anuncios Lee mas

Gadheim (Alemania) (AFP)

En un campo del pueblo de Gadheim, en el norte de Baviera, tres banderas, una roca y una mesa de pícnic marcan el punto que, después del Brexit, se convertirá en el centro geográfico de la Unión Europea.

Lo habitan apenas unas decenas de habitantes, que se sienten orgullosos pero al mismo tiempo lamentan la partida de un Estado miembro, cuenta Karin Kessler, propietaria del terreno.

Cuando en abril de 2017, nueve meses después del referéndum en el que los británicos votaron a favor de irse de la UE, ella se enteró de que el centro de la UE se mudaría a Gadheim, pensó que era una broma descabellada.

Sin embargo, el cálculo del Instituto Francés de Información Geográfica y Forestal (IGN), basado en un "modelo gravitacional", es muy serio: nueve grados, 54 minutos, siete segundos Este y 49 grados, 50 minutos y 37 segundos Norte.

O sea a unos cientos de metros del puñado de casas que forman Gadheim en esta región vinícola del sur de Alemania.

"Mi hijo encontró las coordenadas y me envió una foto a Whatsapp", cuenta Kessler, tocada con una gorra y envuelta en una gruesa bufanda de lana para protegerse del frío.

- Miedo de los ancianos -

"Hago zum y le contesto: + ¡Ah, pero es en casa de nuestro vecino! + Y él me responde + ¡No, es en la nuestra, en el campo!", exclama.

Desde entonces, el municipio y la escuela bávara de paisajismo han creado un jardín alrededor del punto ahora famoso, pese a los meses de incertidumbre sobre la fecha del Brexit.

"A veces me he preguntado si los británicos no tenían nada mejor que hacer que el Brexit", reconoce Kessler. Se ha manifestado tanta gente para quedarse en la UE que no se sabía qué iba a pasar, añade.

El Brexit despertó los temores de ciertos habitantes: su padre, fallecido el año pasado y que había luchado durante la Segunda Guerra Mundial, veía en la Unión una garantía de paz y estabilidad.

"Creo que mucha gente, sobre todo los que vivieron la guerra, pueden identificarse con esto", afirma Karin Kessler, a unos pasos del mástil rojo y blanco plantado en una roca que marca el nuevo centro de la UE.

Ligeramente inclinado, apunta en dirección de Westerngrund, otro pueblo a unos 60 km de allí, el antiguo corazón de la UE destronado por Gadheim.

Según su alcaldesa Brigitte Heim, asistir a las vacilaciones en el Reino Unido durante meses fue "angustiante", pero los habitantes siempre han considerado su notoriedad geográfica como "un regalo por un período limitado".

- Estatus temporal -

Y tal vez "si los escoceses logran liberarse, el centro podría volver", bromea.

En esta zona vinícola, algunos "esperaban que el Brexit no se produjera para preservar Europa tal como la conocemos", explica Jürgen Götz, alcalde de Veitshöchheim, un municipio cercano a Gadheim, demasiado pequeño para tener alcalde.

Pero la región está encantada de celebrar sus vínculos con el resto del continente. Veitschöchheim tiene ciudades gemelas en Italia, Francia y la República Checa, y además se encuentra en la ruta de un importante gasoducto europeo y de uno de los caminos a Santiago de Compostela.

"Nadie sabe qué efectos tendrá el Brexit en el Reino Unido y el resto de Europa", estima Götz. "Todo dependerá de si el Reino Unido logra beneficiarse de esta salida, lo que podría alentar a otros países a imitarlo".

Una cosa está clara: el corazón de la UE solo está de paso en Gadheim, que probablemente perderá su estatus algún día. "Espero que sea porque un nuevo país se una a la UE, y no por una partida", afirma el alcalde.

© 2020 AFP