Invalidan en Israel candidatura de diputada árabe a elecciones legislativas

Jerusalén (AFP)

La Comisión electoral israelí invalidó este miércoles la candidatura de una diputada árabe a las elecciones legislativas del 2 de marzo, acusándola de apoyar al "terrorismo".

La candidatura de Heba Yazbak, que ocupa un escaño en el Parlamento por la "Lista Unida" de partidos árabo-israelíes desde las elecciones de abril, fue invalidada por 28 votos, entre los cuales los de los diputados del Partido Laborista, contra siete.

Las decisiones de esta Comisión electoral, integrada por un juez y representantes de los partidos en proporción a sus escaños en el Parlamento, pueden ser apeladas ante la Corte Suprema.

Yazbak dijo que lo hará. La iniciativa en su contra fue tomada por el Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y por Israel Beiteinu, formación nacionalista del ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman.

Estos dos partidos solicitan la exclusión de los partidos que rechazan el carácter judío del Estado de Israel, o que apoyan cualquier oposición armada en su contra.

Miembro del partido nacionalista árabe Balad, Heba Yazbak fue acusada en particular de apoyar a una figura del Hezbolá chiita libanés, Samir Kantar, quien purgaba una pena a cadena perpetua por asesinar a israelíes en 1979, pero quien fuera puesto en libertad en 2008.

"La Comisión electoral está politizada y no estoy sorprendida por esta decisión", dijo la diputada. "Nunca he instado a usar la violencia ni he hecho la apología de actos violentos", añadió Yazbak en un comunicado en hebreo.

La Comisión electoral con frecuencia invalida candidaturas, pero la mayoría de estas decisiones son rechazadas por la Corte Suprema.

© 2020 AFP