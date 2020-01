Nadal pierde pero Muguruza mantiene las esperanzas de triunfo español en Australia

Anuncios Lee mas

Melbourne (AFP)

Rafael Nadal fue derrotado este miércoles en cuatro sets, en cuartos de final del Abierto de Australia, por el austríaco Dominic Thiem, pero Garbiñe Muguruza mantiene las esperanzas españolas de ganar el título en Melbourne al meterse por primera vez en semifinales del torneo.

Nadal, número uno mundial, perdió ante Thiem (5º del ránking), por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6), en su primera victoria sobre su rival en un torneo de Grand Slam.

"He tenido suerte en los momentos críticos, la red estaba a mi favor", afirmó Thiem, sobre todo en referencia al penúltimo punto del partido, cuando un golpe suyo tocó la red y fue punto para el austríaco.

"Pero Rafa es uno de los mejores del mundo y hay que contar siempre con la suerte para ganarle", añadió Thiem, que contó en varios puntos con la red como aliada.

El austríaco de 28 años, que había perdido ante Nadal las dos últimas finales de Roland Garros, se clasificó para su primera semifinal en Melbourne, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (7º), que ganó al suizo Stan Wawrinka (15º), por 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

"Por supuesto que estoy triste. Perdí una oportunidad de estar en semifinales de otro Grand Slam", dijo Nadal. "Pero perdí ante un gran rival. Y lo mereció también. Lo felicito", añadió el español.

- Maldición en Melbourne -

La derrota hace que Nadal, de 33 años, tenga que esperar otro año para convertirse en el primer tenista en la era Open, y solo el tercero en la historia, en ganar dos veces los cuatro títulos del Grand Slam, tras Roy Emerson y Rod Laver.

En el Open de Australia es donde Nadal ha obtenido sus peores resultados en torneos de Grand Slam, habiendo solo ganado una vez este torneo, en 2009, perdiendo además cuatro finales.

Preguntado si habría hecho algo diferente en el partido para ganarlo, Nadal contestó: "Sí, ganar algún tie-break", en un partido en que Thiem ganó sus tres mangas con esta definición.

"Pero las cosas son así. A veces las cosas no salen como quisieras. Pero él jugó con la determinación adecuada. con mucha energía y agresividad", explicó Nadal.

Thiem y Nadal se habían enfrentado trece veces, y si el austríaco había ganado cuatro de esos duelos, Nadal se había impuesto en los cinco en los que se habían medido en el marco de un torneo de Grand Slam.

Por su parte, Garbiñe Muguruza, 32ª jugadora mundial, se clasificó por primera vez a las semifinales del torneo al derrotar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (30ª) por 7-5 y 6-3, y le espera en esa ronda una revancha contra la rumana Simona Halep (3ª).

Muguruza se encuentra en semifinales por primera vez en Melbourne después de un mal inicio del torneo, ya que perdió por 6-0 el primer set en su debut, contra una estadounidense salida de las calificaciones, Shelby Rogers, y un virus no la dejaba casi entrenar.

- Muguruza contra Halep -

A sus 26 años, Muguruza ha ganado dos torneos del Grand Slam (Roland-Garros 2016 y Wimbledon 2017), pero no había alcanzado las semifinales de un grande desde Roland-Garros en 2018, donde fue derrotada precisamente por Halep.

La española llegó a Australia sin ser cabeza de serie por primera vez en un torneo de Grand Slam desde 2014.

"Cuando llegué a Melbourne no me sentía en mi mejor forma. No estaba realmente pensando en si llegaría lejos o no", señaló Muguruza.

Halep no tuvo dificultades en su partido de cuartos de final, ya que la rumana se deshizo sin dificultades de la estonia Anett Kontaveit (31ª), por 6-1, 6-1, en 53 minutos.

En lo alto del tablero femenino, la otra semifinal opondrá a Ashleigh Barty (N.1 mundial) y a Sofia Kenin (15ª), que se clasificaron el martes.

Ambas semifinales femeninas se jugarán el jueves, lo mismo que una masculina, la que enfrentará al serbio Novak Djokovic con el suizo Roger Federer, con trece títulos ganados entre ambos en Melbourne.

© 2020 AFP