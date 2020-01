Perdí a un hermano, asegura Shaquille O'Neal por muerte de Kobe Bryant

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El exastro del básquetbol Shaquille O'Neal, quien compartió con la fallecida leyenda Kobe Bryant en los Lakers entre 1996 y 2004, se declaró "enfermo" y "destrozado" por la trágica muerte de su excompañero, a quien definió como "un hermano".

"No estoy bien. No he comido. No he dormido. Estoy mirando todas las cintas (cuando compartió con Bryant en los Lakers). Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Tengo un hermano pequeño, pero realmente perdí a un hermano", dijo Shaq este martes en su programa "The Big Podcast with Shaq".

Bryant, de 41 años de edad, su hija Gianna de 13 y otras siete personas murieron el domingo cerca de Los Ángeles cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en medio de una espesa niebla y luego explotó.

"Todavía somos el mejor dúo jamás creado. Eso nunca va a cambiar", dijo O'Neal.

Con 'Shaq', como centro abrumador, y Bryant, un escolta mortal, los Lakers capturaron títulos de la NBA en 2000, 2001 y 2002. "No solo ganamos tres, dominamos tres", dijo O'Neal.

Pero las semillas del descontento crecieron con su éxito.

O'Neal llegó al campo de entrenamiento del 2000-01 fuera de forma, mientras que Bryant había trabajado duro en la temporada baja y estaba descontento con 'Shaq' porque no había mostrado una actitud similar.

- Respeto mutuo -

En 2003, cuando Bryant impugnó los cargos de violación que luego fueron retirados, la magia del mejor dúo desapareció, perdiendo LA ante los Detroit Pistons en las Finales de la NBA de 2004.

"En la cuarta (final), sucedieron cosas. La gente resultó herida. La gente estaba fuera. No lo logramos", dijo O'Neal. "Se tuvieron que hacer cambios".

O'Neal exigió un cambio y fue enviado a los Miami Heat. Un día después, Bryant, como agente libre, renovó con los Lakers.

"Todo lo que sucedió, sucedió", dijo O'Neal. "A mucha gente le gusta mirar el lado negativo, pero creo que (la gente) entiende esto como un fanático de los Lakers, el plan funcionó perfectamente. Ganamos tres seguidos. Hubiera sido una historia más horrible si no ganáramos ninguno".

'Shaq' ganó la corona en el 2006 con Miami, haciendo equipo con el base estelar Dwyane Wade.

Bryant lo superaría en coronas de carrera al darle las coronas a los Lakers en 2009 y 2010.

"Solo uno más que Shaq", dijo Bryant cuando se le preguntó qué significaba su quinto título para él.

O'Neal se retiró en 2011 y Bryant en 2016 y el tiempo ayudó a sanar la separación, 'Shaq' calificó a Bryant como "el mejor Laker de la historia" y Kobe dijo en 2013 que habían desarrollado "respeto mutuo" y una "relación realmente buena".

