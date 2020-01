Rummenigge critica de nuevo el plan de reforma de la Champions

Anuncios Lee mas

Múnich (Alemania) (AFP)

El patrón del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, criticó de nuevo este miércoles los proyectos de reforma de la Liga de Campeones y estimó que las confederaciones deberían parar sus planes de ampliación de las competiciones.

"Hemos llegado a un punto en el que hay que decir stop. Los jugadores y los entrenadores deben levantarse y decir que ya basta", afirmó la exestrella del Bayern en el Congreso de Fútbol-Negocio SPOBIS en Düsseldorf, en referencia a los proyectos en marcha (fase de grupos de la Liga de Campeones con grupos de ocho equipos, creación de un Mundial de Clubes ampliado, Mundial con 48 selecciones...).

Sobre el proyecto de reforma de la Champions, Rummenigge se mostró especialmente claro: "Hay que rechazar eso. No hay fechas disponibles para una competición en la que los dos finalistas habrían jugado 21 partidos en total, además con grupos de ocho tendríamos muchos partidos sin interés".

"No hay ninguna razón para cambiar el formato. No lo comprendo, se busca reparar algo que no está roto", añadió, acusando al fútbol de haberse convertido en algo "demasiado político y demasiado mercantil".

"El gran problema del fútbol internacional es que las confederaciones desarrollan cada vez más competiciones. Hay que preguntarse si es algo bueno para el fútbol o simplemente para hacer dinero", criticó el presidente del directorio del Bayern, un club que se enorgullece de estar entre los más ricos de Europa, con una cifra de negocio de más de 750 millones de euros en el último ejercicio.

